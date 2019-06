Ciclismo su pista, ad Ascoli apertura in grande stile con il Memorial Mamma Ave

Il Torneo Pista Piceno-Memorial Mamma Ave organizzato dal Centro Pista Ascoli Piceno-Team Ceci Dreambike ha aperto ad Ascoli Piceno sul tondino del velodromo Monticelli la stagione 2019 su pista che avrà il suo momento clou tra il 18 e il 20 luglio con l’International Piceno Sprint Cup.



Il Centro Pista di Claudio Ceci si è messo al lavoro per dare ulteriore spinta al settore come da tradizione in un’annata che vuole ricordare la figura di Alfonso Ceci che aveva fondato il Centro Pista nonché uno dei fautori della costruzione del velodromo Monticelli.

La prima riunione su pista ha visto complessivamente la presenza di una cinquantina di atleti dalle Marche e dalle regioni limitrofe con lo svolgimento delle prove di omnium sprint per esordienti e allievi, velocità e keirin per le categorie juniores con l’assegnazione delle maglie di campione regionale FCI Marche di tutte le specialità sopra elencate. Nel programma giornaliero anche le batterie per le categorie giovanissimi G4-G5-G6 che si sono esibiti sul tondino del velodromo con le bici da strada a scopo “dimostrativo”.

OMNIUM SPRINT ESORDIENTI UOMINI

1° Simone Piano (Pedale Teate)

2° Jonathan Gurabardhi (Alma Juventus Fano) campione regionale FCI Marche

3° Davide Eusepi (Alma Juventus Fano)

OMNIUM SPRINT ESORDIENTI DONNE

1° Anita Cocchioni (UC Foligno)

2° Micol Mencaccini (Alma Juventus Fano) campionessa regionale FCI Marche

3° Elisa Beciani (Alma Juventus Fano)

OMNIUM SPRINT ALLIEVI UOMINI

1° Simone Roganti (Nuova Spiga Aurea Iumiko)

2° Simone Pinna (Civitavecchiese Fratelli Petito)

3° Samuele Gambini (Scap Trodica di Morrovalle) campione regionale FCI Marche

OMNIUM SPRINT ALLIEVE DONNE

1° Eleonora Ciabocco (Team Di Federico) campionessa regionale FCI Marche

2° Rebecca Bacchettini (UC Foligno)

3° Erika Viglianti (Team Di Federico)

VELOCITA’ JUNIORES UOMINI

1° Nicola Morlacco (Scap Trodica di Morrovalle) campione regionale FCI Marche

2° Filippo Dignani (Scap Trodica di Morrovalle)

3° Cristopher Bellissimo (Scap Trodica di Morrovalle)

VELOCITA’ JUNIORES DONNE

1° Giorgia Simoni (Osimo Stazione) campionessa regionale FCI Marche

2° Ylenia Fiscarelli (Vallerbike)

3° Alice Palazzi (Osimo Stazione)

KEIRIN JUNIORES UOMINI

1° Filippo Dignani (Scap Trodica di Morrovalle) campione regionale FCI Marche

2° Nicolo' Tonucci (Sidermec-F.lli Vitali)

3° Andrea Spreca (Scap Trodica di Morrovalle)

KEIRIN JUNIORES DONNE

1° Virginia Balboni (Osimo Stazione) campionessa regionale FCI Marche

2° Alice Palazzi (Osimo Stazione)

3° Giorgia Simoni (Osimo Stazione)

G4

1° Alessio Belfiori (Pedale Chiaravallese)

2° Edoardo Fiorini (Pedale Chiaravallese)

3° Riccardo Bartolacci (Recanati Bike Team)

G5

1° Thomas Minestrini (Pedale Chiaravallese)

G5 DONNE

1° Rebecca Fiscarelli (Mountain Bike Porto Sant’Elpidio)

2° Agnese Calcabrini (Recanati Bike Team)

G6

1° Filippo Cerasi (Amici della Bici Junior)

2° Rebecca Bacchettini (UC Foligno Start)

3° Riccardo Cervellini (Recanati Bike Team)





