Serie B, Palermo: ''Il 21 Giugno produzione della documentazione per l'iscrizione''

Dopo l’assemblea dei soci di quest’oggi il Palermo ha diramato un comunicato ufficiale in merito alla situazione societaria e all’iscrizione al prossimo campionato di Serie Bspiegando, come anticipato dal presidente Alessandro Albanese, che il 21 Giugno sarà presentata la documentazione completa, sia tecnica sia contabile, per l’iscrizione alla stagione 2019/2020 di Serie B. Questo il comunicato:

"La Sporting Netwkork S.r.l. rende noto che:

- la Federazione Italiana Giuoco Calcio in data 17.06.2019 ha comunicato di prestare il proprio consenso alla piena legittimazione dell’attuale nuova proprietà ed organo amministrativo dell’U.S. Città di Palermo S.p.a. ;

- si sono pertanto regolarmente tenute le assemblee ordinarie delle società Palermo Football Club S.p.a e U.S. Città di Palermo S.p.a. in cui è stato dato atto degli ingenti versamenti e pagamenti a tutt’oggi effettuati dall’attuale azionista unico, nonché degli ulteriori in corso d’esecuzione volti alla graduale riduzione della debitoria, significativamente verso il Fisco ed enti contributivi;

- le assemblee sono state pertanto aggiornate in prosecuzione al 21.06.2019 per la definitiva rendicontazione e produzione della documentazione tecnica e contabile da inviare alla Lega B al fine di assicurare la puntuale iscrizione del Club calcistico al prossimo Campionato 2019/2020".

Il Palermo, sempre tramite il proprio sito ufficiale, ha reso noto anche il programma della preparazione estiva, con un'amichevole contro l'Ascoli ancora comunque da confermare (si attende l'ufficialità del calendario della Coppa Italia):

"Avrà inizio il prossimo 10 luglio la nuova stagione sportiva del Palermo Calcio.

Fino al 13 luglio la squadra allenata da Pasquale Marino svolgerà test atletici e visite mediche al “Tenente Onorato” di Boccadifalco, prima del trasferimento in Trentino con volo charter in programma il 14 luglio.

I rosanero sosterranno la prima fase del ritiro a San Lorenzo Dorsino (TN), che terminerà il 27 luglio con una gara amichevole in casa della Spal. Nel corso della preparazione in Trentino la squadra disputerà tre gare amichevoli che verranno definite e comunicate successivamente.

Dopo alcuni giorni di riposo, il 30 luglio il Palermo si ritroverà nelle Marche a Sarnano (MC) per la seconda fase del ritiro pre campionato, che si concluderà il 4 agosto con un test amichevole in casa dell’Ascoli.

Dopo la gara contro la formazione marchigiana, i rosanero proseguiranno la preparazione a Palermo in vista dell’esordio in Coppa Italia.

L'organizzazione del ritiro pre campionato dei rosanero è gestita in collaborazione con MSE Group".





