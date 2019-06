International Motor Days, successo per lo stand dell'Automobile Club Ascoli-Fermo

L’attesa terza edizione dell’International Motor Days ha colto nel segno. Tante le attrazioni e gli spettacoli nel programma della kermesse motoristica, che hanno attratto molto pubblico, principalmente giovanile, attorno alle ventimila unità, per la soddisfazione del patron Danilo Zampaloni di ZTL Racing Events.

Aree test per grandi e piccini nell’ampia superficie di 65000 metri quadrati nei pressi del casello A14 ed ospiti musicali, hanno riempito d’interesse ed entusiasmo lo scorso fine settimana.

Ottimo riscontro anche per l’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo che ha patrocinato l’iniziativa assieme a Polizia di Stato, Città di Porto Sant’Elpidio e Regione Marche. Nello stand ACI si è registrato grande afflusso ed interesse per le varie iniziative presentate: le scuole guida ACI Ready2Go e le attività di ACI Storico hanno attirato le maggiori attenzioni, oltre alla campagna sulla sicurezza stradale e all’assistenza automobilistica per l’utenza. Per quanto riguarda ACI Storico l’Automobile Club ringrazia per la collaborazione che ha permesso di esporre una Fiat 508 B “Balilla” del 1935 ed un’Alfa Romeo GT2000 Veloce del 1970 del collezionista ed appassionato ing. Mario Laureati. Nelle tre giornate d’apertura sono stati anche distribuiti circa 1500 gadget e 1600 cartoline pubblicitarie della Coppa Paolino Teodori. La celebre cronoscalata ascolana vedrà la sua 58^ edizione nei giorni 28-30 giugno, ed è l’appuntamento motoristico-sportivo più importante dell’anno per il piceno. La gara quest’anno sarà valida per l’International Hill Climb Cup (IHCC) oltre che per i due campionati nazionali CIVM e TIVM.

Il presidente dell’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo Elio Galanti si è espresso con grande soddisfazione sulla riuscita dell’evento, ricevendo nel proprio stand il Consiglio Direttivo dell’Ente ed il sindaco di Porto Sant’Elpidio Nazareno Franchellucci.







