Flipper Triathlon Ascoli, ottimi riscontri per la 3ª edizione della gara nazionale ''Albatour''

Domenica 16 Giugno si è svolto ad Alba Adriatica il 3° Triathlon Olimpico "Albatour", organizzato dalla Flipper Triathlon Ascoli Piceno A.S.D. in collaborazione con Albatour e l'Amministrazione Comunale di Alba Adriatica.

Si è trattato di una gara inserita nel Circuito Nazionale della Federazione Italiana Triathlon che, oltre alle 4 gare in cui si assegnano i Titoli di Campione Italiano, considera Alba Adriatica come unica gara scelta per qualità ed importanza.

Hanno partecipato circa 400 Atleti provenienti dalla Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Puglia, Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Piemonte, Veneto, Lombardia e naturalmente Abruzzo e Marche

Dopo la prima frazione con 1.5 km di nuoto in mare, gli atleti hanno percorso 40 km in bici sulle colline dell'interno, attraversando il territorio di Corropoli, Controguerra, Torano Nuovo e Nereto, prima di tornare sul Lungomare di Alba A. e completare la gara con 10 km di corsa sulla pista ciclabile.

Si è trattato di una gara molto combattuta che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino alla Finish Line posta sul Lungomare Marconi, gremita da un pubblico incuriosito e subito conquistato dallo spettacolo del Triathlon.

Ad iscrivere il proprio nome come vincitori sull'Albo d'Oro della 3^ edizione della manifestazione sono stati il Riccionese Michelangelo Parmigiani (2h00'39") e Carlotta Bonacina di Pavia (2h19'18").

Podio maschile completato da Thomas Francesco Previtali di Pavia e Nicolò Ragazzi di Pescara, mentre quello femminile da Caterina Cassinari e Maria Chiara Cortesi di Pescara.

L'alto livello tecnico degli Atleti ha contribuito al successo della terza edizione dell'evento fortemente voluto e sostenuto dall'Associazione Albergatori ed Operatori Turistici Albatour, supportato con entusiasmo dall'Amministrazione Comunale di Alba Adriatica.

Cerimonia delle premiazioni con la gradita presenza dei maggiori rappresentanti delle Istituzioni: Il Sindaco di Alba Adriatica Antonietta Casciotti, l'Assessore al Turismo Paolo Cichetti ed il Consigliere Comunale Giuliano Vallese.

Tutti i partecipanti sono rimasti favorevolmente colpiti dai percorsi che hanno esaltato la varietà e la bellezza del territorio, ma soprattutto dallo splendido Lungomare tirato perfettamente a lucido prima della stagione estiva.

Il successo della manifestazione è frutto di un enorme lavoro organizzativo che ha coinvolto oltre 140 persone tra staff dell'organizzazione e personale di supporto sui percorsi di gara.

Particolarmente curato il rispetto della sicurezza in gara, meticolosamente coordinato dai rappresentanti dell'ordine della Provincia, della Prefettura e della Questura di Teramo, Polizia Stradale, Carabinieri, Capitaneria di Porto di Giulianova, Guardia Costiera di Tortoreto, Polizia Municipale di Alba Adriatica, Controguerra, Torano Nuovo, Nereto e Corropoli,

Fondamentale l'assistenza svolta dai volontari della Protezione Civile, dall'Ass.ne Naz.le Carabinieri di Alba A. e nucleo di Giulianova, dall'Associazione Amici del Cuore di Colonnella, dalle Scorte Tecniche in moto, del Circolo Nautico di Alba A. e da Costa Sicura Lifeguard per assistenza e salvataggio in mare.

Oltre ad Albatour, da ricordare anche i preziosi partners che hanno sostenuto l'iniziativa come il prestigioso Brand Arena Water Instinct, Pegaso Integratori di Verona, Azienda Agricola Biagi di Colonnella, Sabelli, Meletti, Bibite Paoletti, Magistar, Comait, Papillon Ristorazione e Jumbo Supermercati.

I favorevoli consensi riscontrati tra gli atleti, lasciano immaginare che per la 4° edizione del 2020, il numero degli iscritti alla gara aumenterà notevolmente.





© Riproduzione riservata