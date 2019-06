Tennis, scatta a Porto San Giorgio Torneo Internazionale Under 12 Sergio Tacchini

I migliori giovani tennisti di tutto il mondo tra qualche giorno si daranno appuntamento nelle Marche per il Torneo Internazionale Under 12 Sergio Tacchini di Porto San Giorgio. Giunto alla 37 esima edizione il Tennis Europe di grado 1 che animerà il Circolo sangiorgese ed il CT Fermo dal 22 (inizio delle qualificazioni) al 29 giugno, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa in cui sono stati illustrati tutti i dettagli di uno dei più prestigiosi eventi a livello mondiale.

Presenti il presidente del club Luca Quinzi ed il presidente della FIT Marche Emiliano Guzzo. Saranno 116 i partecipanti, senza contare i giocatori che disputeranno le qualificazioni. Tabelloni da 32 per il singolare maschile, femminile e doppio M e F. In gara ci saranno i migliori rappresentanti di 18 paesi stranieri, in rappresentanza di 5 continenti. Saranno per la maggior parte i giovani punti di forza delle nazionali under 12 di Gran Bretagna,Spagna,Svezia,Francia,Stati Uniti, Canada, Australia, Russia, solo per citare alcuni paesi . Per l’Italia sarà presente la baby nazionale al gran completo: Yannick Ngantcha, Federico Cinà, Jacopo Vasamì, Andrea De Marchi. Ben rappresentata anche la forte delegazioni marchigiana con le nostre stelline Vincenzo Mecarelli, Danny Stella e Matteo Sciahbasi. Una Wild card è stata assegnata alla piccola rivelazione marocchina Reda Bennani, vincitore dell’ultimo Tennis Europe di Maglie.

Tra le femminucce ci sarà la nostra Arianna Silvi e la statunitense Tyra Grant, figlia del noto cestista NBA, che si allena da diversi anni a Bordighera con il team di Riccardo Piatti. Le gare si disputeranno sui campi in terra rossa del CT Porto San Giorgio e del CT Fermo, “a conferma dell’importanza di fare sistema in eventi così strategici per tutto il territorio”, ha affermato il presidente Guzzo.

Domenica 23 giugno verrà presentato il main draw con la presenza sul campo di tutti gli atleti, lunedì 24 via alle sfide. Sabato 29 le finali dei singolari maschili e femminile che si terranno a Porto S. Giorgio, mentre i doppi si disputeranno a Fermo. Sempre a Porto San Giorgio sabato 29, intorno alle 18,30, si terrà la cerimonia di chiusura. Il Torneo Internazionale apre ufficialmente la stagione , nelle Marche,dei grandi appuntamenti tennistici di respiro mondiale. Subito dopo ci sarà il Guzzini Challenger di Recanati e la San Benedetto Cup, Challenger di San Benedetto del Tronto.





