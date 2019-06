Ascoli Piceno: ''I Teatri del Sacro'', fino a Domenica l'edizione del decennale

Entra nel vivo I TEATRI DEL SACRO, il festival dedicato ai temi della spiritualità in scena ad Ascoli Piceno fino al 23 giugno per l’edizione del decennale. In occasione di questo importante decennale il Festival torna con una formula rinnovata e quindi accanto ai nuovi spettacoli prodotti ad hoc per l’occasione andranno in scena alcuni tra gli allestimenti più significativi di tema sacro degli ultimi anni. Altra novità è il tema delle Opere di Misericordia, sintesi emblematica di un concetto di carità che si fa azione, coniugando la dimensione verticale del rapporto con Dio con quella orizzontale della solidarietà verso il prossimo. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero.



Il primo spettacolo in scena il 20 giugno è 82 PIETRE in prima nazionale alle ore 18.00 al Teatro Ventidio Basso, presentato dalla compagnia Nutrimenti Terrestri. Siamo in una paesino della Sicilia, una ragazza nuda si aggira sotto la neve, non parla e non ha niente con sé, se non un sacchetto pieno di pietre, 82 pietre. Quel corpo nudo, vulnerabile, funge da detonatore per spogliarci del vestito che portiamo addosso e cucirne uno nuovo, per “vestire gli ignudi” con un abito dello spirito che ci ripari dal gelo che soffia dall’interno del nostro cuore. Appuntamento a San Pietro in Castello alle

A seguire alle 20.30 a San Pietro in Castello, una delle proposte più originali e coraggiose dell’edizione 2019 del Festival: SOLITUDO, performance della compagnia Le Sillabe che partendo dal testo “Ogni cosa alla sua stagione” di Enzo Bianchi, fondatore della Comunità monastica di Bose, si concentra sulla figura del Monaco come esempio di vita spirituale e sulla sua capacità di “pregare Dio” ed essere in contatto amorevole con il proprio cuore.

Dopo un lavoro di ricerca durato anni, Fabrizio Pugliese torna al Festival con un monologo di spiazzante e inaudita potenza: ACQUASANTISSIMA (ore 22:00, Teatro Ventidio Basso), uno dei due progetti speciali prodotti dal Festival. Lo spettacolo fa riferimento ad “ammonire i peccatori”, protagonista un boss della ‘ndrangheta, organizzazione criminale che da sempre utilizza i riferimenti religiosi come codice fra gli affiliati.

CASA DELLO SPETTATORE

Anche per questa edizione partner del Festival è la Casa dello Spettatore il laboratorio di visione dedicato al pubblico. Per questa VI edizione si è scelto di proporre il laboratorio VISIONI E CONDIVISIONI dedicato al rapporto tra i temi e i linguaggi degli spettacoli e le Opere di Misericordia. Il laboratorio, aperto a tutti e gratuito, prevede un seminario introduttivo e un ciclo di incontri preliminari e successivi alla visione degli spettacoli, curati da Giorgio Testa e Giuseppe Antelmo.

I TEATRI DEL SACRO è un’iniziativa di Federgat in collaborazione con ACEC, Fondazione Comunicazione e Cultura, Ufficio nazionale per le Comunicazioni Sociali della CEI, con il sostegno del Mibac. Media partner del Festival è PAC – Paneacquaculture, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune e la Diocesi di Ascoli Piceno, Casa dello Spettatore, Minimo Teatro, AMAT, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, Confcommercio della provincia di Ascoli Piceno, La Casa di Asterione, Libreria Rinascita di Ascoli Piceno.