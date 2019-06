Ascoli Piceno, appuntamento con i ''luoghi del commercio''

Dopo il successo di “Ascoli con la luna piena”, è in programma per lunedì 24 giugno una nuova iniziativa dell’U.S. Acli Marche nell’ambito del progetto “Sport senza età” con partenza da Piazza Arringo alle 21.

Il titolo della manifestazione è “I luoghi del commercio”, ed il tema è questa volta la conoscenza dei luoghi della città nei quali veniva svolto il commercio. Sarà un vero e proprio tuffo nel passato durante il quale sarà ricostruita la storia della nostra città anche dal punto di vista economico e degli scambi commerciali.

Il progetto “Sport senza età – Salute in cammino” è realizzato con il contributo dell’Asur Marche, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e col patrocinio dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno ed è finalizzato a promuovere l’attività fisica tra i cittadini per adottare stili di vita corretti.

Tornando ad “Ascoli con la luna piena” che si è svolta lunedì scorso, la manifestazione ha visto la partecipazione di 120 persone di ogni età. La guida turistica Valeria Nicu ha predisposto uno splendido itinerario cittadino che ha compreso anche il Tempio di Iside, Cecco d’Ascoli, il calendario lunare ebraico, i pozzi e Jung, “Vergine madre figlia di tuo figlio), Licini e Leopardi. La partecipazione è gratuita. Informazioni al numero 3442229927, sul sito www.usaclimarche.com oppure sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.