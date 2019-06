Acquasanta Terme: torna Sibyllarium, la festa delle fate e dei cavalieri

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della IV edizione di Sibyllarium, festival dedicato a famiglie e bambini con laboratori, spettacoli, escursioni e giochi ispirati alla Fata Sibilla, ai Cavalieri e agli Animali Magici. Sibyllarium si svolgerà il 24 e il 25 agosto 2019 nella nuova location a Fornara di Acquasanta Terme (AP).



Tante le novità di questa edizione, a partire proprio dalla location: una decisione ponderata per lungo tempo e parte di un piano più grande mirato a sfruttare il festival come occasione di risalto per le comunità montane colpite dagli eventi sismici del 2016. Fin dalla prima edizione, svoltasi nel 2016 a pochi giorni dal terremoto, la Compagnia dei Folli ha sentito infatti l’esigenza di trasformare il festival in un’opportunità di rinascita e resilienza. Dalla disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Acquasanta Terme, nelle persone del Sindaco Sante Stangoni e dell'assessore Elisa Ionni, si è deciso di scegliere un luogo nel loro comune, Fornara, piccolo borgo circondato da boschi e uno splendido prato che sarà colorato dalle tante tende che ospiteranno i laboratori e gli spettacoli.

Questa edizione, dunque, si svolgerà nel territorio di Acquasanta Terme con lo scopo di far conoscere anche al pubblico forestiero tutte le opportunità del nostro territorio.

Proprio in vista di questo obiettivo La Compagnia dei Folli sta già attivando, grazie anche all'aiuto del comune di Acquasanta Terme, una collaborazione con le attività commerciali presenti sul territorio e con le strutture alberghiere per la creazione di pacchetti promozionali a prezzi vantaggiosi che comprendano l'ingresso al festival e il pernottamento.

La collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Acquasanta è nata quasi immediatamente proprio per la condivisione di un'idea di festival che rispettasse l'ambiente e che fosse diretto alle famiglie.

Un altro proposito che Sibyllarium persegue dalla prima edizione è proprio quello di diventare un festival “green” e sostenibile per l'ambiente per far sì che il pubblico possa godersi al meglio le attività immerso nella natura senza per questo danneggiarla. A tal proposito Sibyllarium punterà in questa edizione ad essere completamente "plastic free", facendo in modo che tutte le attività di street food utilizzino solo materiali biodegradabili ed educando sempre di più i bambini al riutilizzo attraverso i laboratori con materiali di riciclo. La Compagnia dei Folli inoltre è parte di una rete ideata da FederCultura per la creazione di GreenFestival riunitasi a Roma in un primo incontro nel 2018.

Altra grande novità di quest'anno, in aggiunta ai numerosi spettacoli previsti sia al mattino che nel pomeriggio (alcuni dei quali itineranti nel bosco), è lo spettacolo finale che non sarà itinerante ma si svolgerà nell'enorme radura di Fornara: un evento grandissimo e magico che coinvolgerà ancora di più gli spettatori. Al crepuscolo, inoltre, ci sarà l'accensione del grande fuoco sacro, un'occasione per danzare e celebrare tutti insieme l'arrivo della notte intorno al falò.

Sibyllarium è un grande evento che, oltre allo sforzo degli organizzatori, ha la necessità di essere sostenuto da imprese e privati. Per l'edizione 2019 non si può non ringraziare il Bim Tronto e la Coop Alleanza 3.0.

Inoltre la forza motrice di Sibyllarium sono i volontari che ogni anno si coinvolgono e sono indispensabili per la riuscita della manifestazione. Sono loro il sorriso e il volto di Sibyullarium, sono loro che permettono ad un grande evento di svolgersi in modo ordinato e al meglio. L'invito è per tutti quelli che hanno voglia di vivere una bella esperienza nel fantastico mondo delle fate e dei cavalieri: ancora Sibyllarium è in cerca di volontari! La biglietteria on-line sarà attiva dal 1 luglio 2019 e sarà possibile acquistare pacchetti famiglia a prezzi vantaggiosi.