Terremoto: arrivano importanti rimborsi per la città di Ascoli e 21 comuni del Piceno

Rimborsi per 11,7 milioni di euro ai comuni che si trovano nelle aree terremotate per compensare le minori entrate di IMU e TASI dovute all’esenzione concessa dallo Stato ai proprietari delle case danneggiate dal sisma. Le regioni beneficiate sono Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche.



Nelle Marche sono destinati 7,4 milioni di euro. In particolare in provincia di Ascoli Piceno sono stati individuati 21 comuni per uno stanziamento di 785mila euro e per la città di Ascoli Piceno 395mila euro; in provincia di Fermo sono stati individuati 15 comuni per uno stanziamento di 384mila euro e per la città di Fermo sono stati stanziati 136mila euro; in provincia di Ancona sono stati individuati 2 comuni per uno stanziamento di 174mila euro; in provincia di Macerata sono stati individuati 43 comuni per 5,1 milioni di euro e per la città di Macerata sono stati stanziati 422mila euro.

"Confermiamo la doverosa attenzione per chi ha subìto il dramma del terremoto - ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini -. Dobbiamo fare sempre di più e meglio, ma intanto sono soddisfatto di poter dare una buona notizia. Sono sempre attento alle comunità locali e sono determinato a risolvere il più efficacemente possibile tutti i problemi”.

NEL FILE PDF A FONDO NEWS ELENCO CONTRIBUTI EROGATI PER I COMUNI DELLE MARCHE





