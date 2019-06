Monsampolo del Tronto, corso gratuito di yoga nel giardino di Piazza Bachelet

Il giardino annesso alla bocciofila di Piazza Bachelet a Monsampolo del Tronto ospiterà a partire da Mercoledì 26 Giugno un corso gratuito di yoga. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età” dall’Unione Sportiva Acli Marche ed è stata realizzata grazie al contributo dell’Asur Marche (ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 1118/2017), col patrocinio dell’amministrazione comunale di Monsampolo del Tronto ed in collaborazione con Polisportiva Spazio Stelle e Teatro delle foglie.

Le lezioni gratuite di yoga andranno avanti per tutta l’estate ogni mercoledì dalle ore 19 alle ore 20. In caso di maltempo o pioggia si utilizzeranno gli spazi interni della bocciofila di Piazza Bachelet. Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino o un asciugamano, per i nuovi iscritti è necessario arrivare 10 minuti prima dell’inizio della lezione per la registrazione dei dati anagrafici. Per ulteriori informazioni si possono visitare la pagina facebook Unione Sportiva Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche contattare l’insegnante Eugenia Brega (3358119319).





© Riproduzione riservata