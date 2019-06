''Salute in cammino'', nuovo appuntamento gratuito a Monsampolo del Tronto

La promozione di stili di vita corretti nella popolazione rappresenta uno dei punti maggiormente importanti del programma di attività annuale dell’Unione Sportiva Acli Marche.

Proprio per questo spesso, in abbinamento alle iniziative di promozione dell’attività fisica, vengono promossi incontro sulla corretta alimentazione. Giovedì 27 giugno alle 21, davanti alla Polisportiva Spazio Stelle in Piazza Bachelet, è in programma un nuovo appuntamento con l’iniziativa “Salute in cammino” a cui parteciperà anche la nutrizionista Sonia Bolognesi per parlare proprio di corretta alimentazione. La partecipazione è gratuita.





