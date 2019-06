Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 25 Giugno

Ascoli

L'anticiclone porta condizioni di tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli in prevalenza sereni. Asciutto anche in serata e nottata con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +17°C e +28°C.

Marche

Condizioni di tempo stabile con clima caldo a causa dell'anticiclone africano in espansione verso l'Italia. Sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio. Ampi spazi di sereno anche in serata e nottata.

Nazionale

Condizioni di generale stabilità sulle regioni settentrionali con sole prevalente nelle ore diurne salvo qualche locale addensamento sulle Alpi. Tempo asciutto anche in serata e in nottata con cieli prevalentemente sereni su tutti i settori. Giornata all'insegna del tempo asciutto su tutto il Centro. Al mattino ampi spazi di sereno sia sul versante tirrenico che su quello adriatico mentre al pomeriggio è attesa qualche innocua nube solo in Appennino. Cieli sereni dalla serata su tutte le regioni. Soleggiato al Sud Italia al mattino mentre al pomeriggio non si escludono locali temporali soprattutto sulle zone interne di Campania, Basilicata e Calabria ma in rapido esaurimento. Tempo asciutto in serata e in nottata con ampie schiarite.

Temperature generalmente in aumento salvo una lieve flessione delle minime al Sud.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata