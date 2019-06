Unione Sportiva Acli Marche, oltre 70 persone ad Ascoli per ''I luoghi del commercio''

Più di 70 persone, provenienti da Marche ed Abruzzo, hanno partecipato ad Ascoli Piceno all’iniziativa “I luoghi del commercio” che rientra nel progetto “Sport senza età”.



Si è trattato di una splendida serata durante la quale la guida turistica abilitata Valeria Nicu ha fatto conoscere la città delle cento torri dal punto di vista della storia commerciale attraversando il centro storico con una camminata che è durata oltre 2 ore.

Il progetto “Sport senza età – Salute in cammino” è realizzato con il contributo dell’Asur Marche, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e col patrocinio dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno ed è finalizzato a promuovere l’attività fisica tra i cittadini per adottare stili di vita corretti. “Sport senza età” proseguirà Lunedì 1 Luglio con una iniziativa dedicata a conoscere meglio la Quintana.

La partecipazione è gratuita. Informazioni al numero 3442229927, sul sito www.usaclimarche.com oppure sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.







