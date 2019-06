Club 28 Villa Rosa, grande spettacolo con la prima selezione di Miss Italia 2019

Lo stabilimento balneare Club 28 di Villa Rosa ha ospitato la prima selezione di Miss Italia 2019 nella provincia di Teramo. Una serata ventosa e dalla temperatura gradevole ha fatto da cornice all’evento che ha richiamato un folto pubblico, composto in gran parte da turisti che già affollano la nota località turistica della riviera teramana. La vittoria è andata alla diciottenne di Spoltore Ludovica Cerasi, che ha bissato in pochi giorni la prima affermazione che aveva conquistato nella selezione di Vasto, impreziosita dalla presenza come presidentessa di giuria di Valeria Marini.

La bella Ludovica ha conquistato la fascia di Miss Club 28. Al secondo posto, con il titolo di Miss Rocchetta Bellezza, si è piazzata Giovanna Morcone, 20 anni di Roseto, seguita dall’altra ventenne Greta Torzolini, di Alba Adriatica, da Michela Mucciante, 23 anni di S. Giovanni Teatino, dalla ventiduenne di Tolentino Sara Passarini e dall’anconetana venticinquenne Sara Labidi. Ad allietare la serata ha provveduto il cantante piceno Andrea Petrucci che ha cantato due brani, molto graditi dal pubblico che non ha mancato di applaudirli a scena aperta. Andrea, figlio di arquatani, è messaggero di forza e speranza delle popolazioni colpite dal sisma, nel quale anch’egli ha person una sua parente e da settembre del 2017 è testimonial per Ascoli Piceno della campagna nazionale ''Io non rischio'' organizzata da Croce Rossa Italiana, Protezione Civile e Guardia Nazionale Ambientale. Nel febbraio 2018 esce il video di "Polvere e sassi nel cuore", le cui immagini e la musica lasciano senza parole il pubblico.

«La finale regionale delle Marche - ha detto il patron Mimmo Del Moro - si svolgerà questa volta a Loreto nella serata del 23 agosto, mentre quella abruzzese è stata confermata a Roccaraso per il giorno dopo. Abbiamo già una quarantina di serate confermate, con il debutto di Scorcelletti e il graditissimo ritorno di Acquasanta Terme. A San Benedetto, oltre che da noi al Club 23, sfileremo ai Bagni Andrea, ma mi dispiace di non riuscire a organizzare una serata nel centro di San Benedetto o a Porto d’Ascoli. Abbiamo già definito alcune finali regionali di fascia, come Miss Miluna Marche a Servigliano, Miss Rocchetta Bellezza a Caldarola, Miss Sport a Porto Potenza Picena, Miss Cinema a Numana, ma anche a Colonnella dove eleggeremo Miss Eleganza Abruzzo».

Per iscriversi alle prossime selezioni del concorso basta recarsi sul sito www.missitalia.it oppure contattare l’agenzia Pai di San Benedetto del Tronto, esclusivista per Marche e Abruzzo ai numeri di telefono 0735/85785 o 0735/781537, oppure inviando una e-mail all’indirizzo agenziapai.miss@libero.it. Agli stessi recapiti possono rivolgersi amministrazioni comunali, Pro Loco, locali pubblici e associazioni di ogni tipo per richiedere di ospitare la carovana della bellezza griffata Miss Italia.





