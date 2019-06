Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 27 Giugno

Ascoli

Giornata caratterizzata dal tempo generalmente stabile con sole prevalente nelle ore diurne e ampi spazi di sereno anche in serata e in nottata. Temperature comprese tra +19°C e +32°C.

Marche

Tempo stabile e soleggiato sia sulle coste che sulle zone interne al mattino così come al pomeriggio, salvo isolate nubi sui rilievi nella seconda parte della giornata. Ampie schiarite in serata e in nottata su tutta la regione.

Nazionale

Giornata all'insegna della generale stabilità al Nord Italia, con sole prevalente nelle ore diurne e ampi spazi di sereno in serata e in nottata. Possibili addensamenti nelle ore pomeridiane sulle Alpi ma senza fenomeni di rilievo. Sole prevalente al mattino sulle regioni centrali con tempo stabile, mentre al pomeriggio la nuvolosità potrà localmente aumentare in Appennino ma senza fenomeni. Cieli sereni poi in serata e in nottata sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Tempo generalmente asciutto e soleggiato al mattino al Sud prima che al pomeriggio si possano sviluppare sulle zone interne di Sicilia e Calabria locali acquazzoni e temporali. Fenomeni in rapido esaurimento in serata con ampi spazi di sereno ovunque.

Temperature generalmente in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata