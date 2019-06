Unione Sportiva Acli: ''Sport senza età'', appuntamento con “Ascoli e la Quintana”

E’ entrato nel vivo ad Ascoli Piceno il progetto “Sport senza età” che prevede nel periodo estivo una lunga serie di eventi dedicati alla promozione dell’attività fisica ed alla conoscenza del territorio dal punto di vista storico e culturale.

Il progetto “Sport senza età – Salute in cammino” è realizzato con il contributo dell’Asur Marche, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e col patrocinio dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno ed è finalizzato a promuovere l’attività fisica tra i cittadini per adottare stili di vita corretti.

Lunedì 1 luglio alle 21, con partenza da Piazza Arringo alle 21, è in programma “Ascoli e la Quintana”, camminata culturale finalizzata a conoscere la storia della giostra ed i suoi luoghi. La partecipazione è gratuita. Informazioni al numero 3442229927, sul sito www.usaclimarche.com oppure sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.





© Riproduzione riservata