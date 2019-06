Monteprandone, presentato programma della decima edizione di Piceno d'Autore

E' stato presentato mercoledì 26 giugno in conferenza stampa, presso il Residence Borgo da Mare a Monteprandone, il programma di Piceno d'Autore, festival letterario ormai giunto alla sua decima edizione, che propone al pubblico temi contemporanei di interesse culturale e sociale, attraverso incontri con gli autori.

Sono sei le serate previste per l’edizione 2019 e si terranno dal 1° al 23 luglio, in piazza dell’Aquila, nel Centro Storico, quattro appuntamenti per la sezione monografica e due per la sezione universo editoriale. Il tema generale scelto è “Informazione e comunicazione. Raccontare la comunità oggi”.

Si partirà lunedì 1 luglio con lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet. “Invocare, provocare, raccontare la Passione” è il nome dell’incontro coordinato da Simone Incicco, giornalista de L’Ancora e Consigliere dell’Ordine Regionale dei Giornalisti delle Marche.

Giovedì 11 luglio sarà la volta del vicedirettore di La Repubblica, Sergio Rizzo che proporrà una riflessione su “L’Italia fuori dell’euro: fantapolitica?”, con introduzione di Mario Di Vito giornalista, de Il Manifesto e Il Resto del Carlino.

La rassegna proseguirà lunedì 15 luglio con un appuntamento che darà spazio ad una riflessione sul nuovo civismo. Relatore della serata sarà Ferruccio de Bortoli, già direttore de Il Corriere delle Sera e de Il Sole 24 ore. L’incontro sarà coordinato dal giornalista Pier Paolo Flammini.

Nella serata di martedì 16 luglio verrà assegnato il “Premio Nazionale Editor 2019” a Stefano Izzo, editor della narrativa italiana per De Agostini Planeta. Sarà presente Pino Imperatore, autore di “Con tanto affetto ti ammazzerò”. Coordina Mimmo Minuto.

Lunedì 22 luglio, ospite della serata sarà Francesco Giorgino, volto del Tg1. Ad affiancarlo sul palco di Piceno d’Autore il giornalista Renato Pierantozzi.

L’ultimo appuntamento è in programma martedì 23 luglio quando verrà consegnato il Riconoscimento Casa Editrice 2019 a Bollati Boringhieri. Saranno presenti Michele Luzzatto, direttore editoriale e Marco Aime autore di “L’isola del non arrivo. Voci da Lampedusa”. Coordina Silvio Venieri.

Gli appuntamenti del 1°, 11, 15 e 22 luglio sono accreditati come corso di formazione dell'Ordine dei Giornalisti Marche. I giornalisti possono iscriversi attraverso la piattaforma nazionale SIGEF.

Gli incontri avranno inizio alle ore 21:30, si terranno tutti in Piazza dell’Aquila nel Centro Storico di Monteprandone. In caso di pioggia, si svolgeranno al Centro Pacetti, via San Giacomo n. 107, Centobuchi di Monteprandone.







