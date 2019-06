Teatri Antichi Uniti, appuntamento ad Ascoli Piceno l'8 Luglio con ''Le Troiane''

Si rinnova per il ventunesimo anno consecutivo l’appuntamento estivo con il TAU/Teatri Antichi Uniti , rassegna regionale di teatro classico che in una coniugazione funzionale e gradevole di beni e attività culturali offre l’opportunità di fruire i luoghi di interesse archeologico per la spettacolarizzazione restituendoli a un ampio uso dall’impegno congiunto di Ministero per i beni e le attività culturali , Regione Marche , Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche , AMAT e i Comuni di Ancona , Ascoli Piceno , Castelleone di Suasa , Corinaldo, Cupra Marittima , Fabriano , Falerone , Fano , Grottammare , Macerata , Monte Rinaldo , San Severino Marche , Urbisaglia . L’edizione 2019 – dal 3 luglio al 10 agosto - presenta ventitré appuntamenti ospitati in luoghi suggestivi di grande fascino.

Doppio appuntamento con La morte della Pizia di Friedrich D ü rrenmatt con Daniele Pecci e Chiara Di Benedetto al violoncello: il 3 luglio a Macerata (Teatro Romano Helvia Recina) e il 5 luglio a Corinaldo (Area Archeologica Santa Maria in Portuno). Nel racconto di Dürrenmatt la profetessa di Apollo diventa “un’imbrogliona che improvvisava gli oracoli a casaccio, secondo l’umore del momento”, l’ultima delle pizie che appaiono come la versione antica delle cartomanti di oggi. L’8 luglio al Teatro Romano di Ascoli Piceno Troiane di Euripide porta in scena la guerra vista attraverso gli occhi degli sconfitti. Stefano Artissunch – che firma la regia – guida i suoi allievi attraverso la coralità, come dimensione di dolore condiviso e generalizzato, facendo emergere le tragiche vicende di Ecuba, Andromaca, Cassandra ed Elena che si intrecciano alla storia di un popolo il cui annientamento ricorda tante vicende dolorose che hanno insanguinato la storia fino ai nostri giorni. Il Bagno della Regina di Grottammare ospita l’8 luglio Lettere a Seneca , conversazione teatrale con Veronica Barelli e Lucilio Santoni . La vita di Seneca fu tutto un alternarsi di trionfi e sventure, un groviglio di contraddizioni e di ambiguità, da cui però il filosofo non si lasciò mai coinvolgere e travolgere completamente. Il suo amico e discepolo Lucilio prova a rispondere alle sue lettere dopo duemila anni. Un'indagine sulla figura dell'eroe omerico nelle metamorfosi da lui assunte nei secoli è al centro di Lucrezio e l’infinito , conversazione teatrale con Andrea Anconetani , Alessandro Pertosa e Davide Eusebi all’Area Archeologica Foro Romano di Cupra Marittima il 13 luglio. Lo scrittore e archeologo Valerio Massimo Manfredi , la cui capacità di divulgazione ha portato a risultati editoriali eccezionali, torna a parlare dell’inesauribile poema che è l’ Odissea nello spettacolo Il mio nome è Nessuno , prodotto da Teatro Pubblico Ligure nell’ambito del progetto Odissea un racconto mediterraneo ideato e diretto da Sergio Maifredi . Lo fa mettendosi nei panni del suo protagonista, Odisseo, il 13 luglio al Teatro Gentile di Fabriano. Un lavoro dedicato alle radici e all’identità dell’uomo d’Occidente, un viaggio che dal mito di Europa giunge ai giorni nostri come espressione di storia millenaria è Hesperios , uno spettacolo di teatro e danza di Aurelio Gatti dal racconto di Fabio Pallotta in scena il 14 luglio all’Anfiteatro Romano di Urbisaglia. Medea di Euripide nell’allestimento diretto da Tonino Simonetti giunge al Teatro Romano di Ascoli Piceno il 19 luglio con una messinscena elegante e cruda allo stesso tempo, dove i ritmi tribali e “barbari” della protagonista si fondono con la stucchevole realtà di un paese che non le appartiene. Il 22 luglio il TAU prosegue al Teatro Romano di Falerone con Ecuba , adattamento e regia di Giuseppe Argirò con Francesca Benedetti nei panni della regina di Troia che incarna una sofferenza senza fine, consumata in una disperata solitudine. Al suo fianco una nutrita compagnia di attori dà voce al testo di Euripide che raffigura l’ineluttabilità della storia umana e l’indifferenza degli dèi, spettatori attoniti e crudeli difronte allo stupefacente spettacolo del mondo. Il 23 luglio l’appuntamento è ancora al Bagno della Regina di Grottammare con Gli infiniti ritorni di Ulisse , conversazione teatrale con Andrea Anconetani , Alessandro Pertosa e Davide Eusebi che indaga la figura dell'eroe omerico nelle metamorfosi da lui assunte nei secoli. La storia di Anfitrione che ha appassionato tutte le epoche da quel lontano 206 a.C. per il meccanismo perfetto della vicenda drammaturgica dando origine a numerose riscritture, giunge in scena all’Anfiteatro Romano di Urbisaglia il 24 luglio in anteprima nazionale nell’interpretazione di Gigio Alberti , Barbora Bobulova , Antonio Catania , Giovanni Esposito , Valerio Santoro , Valeria Angelozzi diretti dalla regia di Filippo Dini . I n collaborazione con il Centro Teatrale Senigalliese per Insuasa festival, il 26 luglio l’Anfiteatro Romano di Castelleone di Suasa ospita Lisistrata della Compagnia Numeri 11 nell’allestimento che mira ad attualizzare la commedia di Aristofane già portatrice di messaggi universali anticipatori di valori contemporanei. Ancora l’Anfiteatro Romano di Castelleone di Suasa accoglie il 27 luglio – sempre i n collaborazione con il Centro Teatrale Senigalliese per Insuasa festival - Il cavaliere di Artentato Teatro per la regia di Mario Gonzalez. L’opera di Aristofane, che nasce dall'esigenza di porsi in netto contrasto con la politica ateniese del 424 a.C., dà vita a dei personaggi fortemente ispirati ai canoni della commedia dell'arte che regalano al pubblico la magia e la fanciullesca sorpresa che solo il linguaggio della commedia sa trasmettere. Il 27 luglio il TAU torna a far tappa al Teatro Romano di Falerone con Menecmi , testo di Plauto ritenuto fra i più antichi ed esemplari modelli della commedia degli equivoci, in cui i personaggi sono di regola immischiati in un susseguirsi di malintesi perfetti, interpretato da Massimo Venturiello diretto da Cristiano Roccamo . Una grande signora della scena, Maddalena Crippa , giunge il 28 luglio all’Area Archeologica la Cuma di Monte Rinaldo con Odissea un racconto mediterraneo un progetto di Sergio Maifredi per il Teatro Pubblico Ligure, interpretando il canto XXIII che narra l’incontro tra Penelope e Odisseo. Il 29 luglio torna l’appuntamento alle Terme Romane di Septempeda di San Severino Marche con un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso il testo che meglio rappresenta da sempre il senso del viaggio e della vita stessa, Odissea da un’idea di Francesco Rapaccioni per i Teatri di Sanseverino . Il TAU fa tappa il 30 luglio al Museo Archeologico Nazionale delle Marche di Ancona con Odisseo. O tu fra i mortali il più sventurato nato dalla maestria dell'attore e doppiatore professionista Luca Violini abile nell’impersonare in una sola le tante e differenti voci di uomini e donne, dèi e figli, con sfumature rare e preziose, capaci di toccare tanti sentimenti: dal dolore alla rabbia, dalla gioia allo sconforto. Doppio appuntamento con Antigone il primo agosto al Teatro Romano di Falerone e il 3 agosto all’Anfiteatro Romano di Castelleone di Suasa in collaborazione con Centro Teatrale Senigalliese per Insuasa festival. Adattamento del testo di Sofocle in chiave contemporanea a cura di Luigi Moretti ed Adriano Ferri , lo spettacolo del Centro Teatrale Senigalliese prende vita dall’esigenza di recuperare il ruolo sociale e collettivo dell’atto teatrale, come accadeva anticamente in Grecia e sul desiderio di interrogarsi sulla giustizia e sul senso dell’etica nella società attuale. A Castelleone di Suasa lo spettacolo sarà preceduto il 2 agosto – sempre nell’ambito di Insuasa festival - da Medea , tragedia di Euripide il cui dramma è affidato a due soli attori, come ai tempi dell’antica Grecia, Annika Strøhm e Saba Salvemini di Areté Ensemble . Sempre il 2 agosto Virgilio e le lacrime delle cose , conversazione teatrale con Valentina Illuminati e Lucilio Santoni , attende il pubblico al Bagno della Regina di Grottammare, per un ritratto storico-letterario del grande poeta latino che incarna l'espressione vivente di un sentire universale, una voce quanto mai attuale, proprio per il suo culto della pace e della fratellanza che sottilmente rinnega le sanguinose imprese di cui peraltro non può non far sentire l'epico afflato. L’Anfiteatro Romano di Urbisaglia torna ad accogliere il TAU il 4 agosto con Metamorfosi. Altre storie oltre il mito da Ovidio , adattamento e regia di Alessandra Pizzi , con Enrico Lo Verso , un dialogo tra parole e musica dal vivo in cui il mito sveste i panni del racconto epico e diventa cronaca, parla della vita, lascia le gesta di eroi e racconta i fatti vissuti di un reale, in cui la sofferenza di Euridice diventa quotidianità. Il TAU volge al termine il 10 agosto all’ex Chiesa di San Francesco a Fano con La storia di Antigone. Favola in musica per cornacchie, cani selvatici, maledizioni, tiranni, sepolcri & fanciulle in fiore con Anita Caprioli , attrice sensibile e colta che si cimenta in una rilettura dell’ Antigone attraverso il testo della scrittrice scozzese Ali Smith , scelto da Alessandro Baricco come una delle storie “da salvare”, in un perfetto connubio con le melodie del cantante e musicista Didie Caria .

Il TAU non è solo una rassegna di spettacoli ma si conferma occasione privilegiata per scoprire posti di antica bellezza. Ad arricchire la proposta per il pubblico, prima di molti spettacoli tornano per il quinto anno consecutivo gli AperiTAU. Sorsi e passeggiate di storia : visite guidate gratuite alle aree archeologiche e ad altri luoghi di grande interesse culturale, naturalistico e archeologico, accompagnate da un brindisi realizzato con il prezioso contributo delle aziende del territorio Azienda Agricola Moroder , Azienda Vitivinicola Vitali , Cantine Belisario , Cantina Malacari , Cantina Terracruda , Oleificio Di Silvestri Rosina .

Inizio spettacoli: ore 21.30, Monte Rinaldo ore 19. Informazioni e biglietteria: AMAT e biglietterie del circuito 071 2072439, call center 071 2133600, www.amatmarche.net , vendita on line su www.vivaticket.it.

CARNET 3 SPETTACOLI

carnet di tre o più biglietti di spettacoli diversi con 20 % di sconto

BIGLIETTI

posto unico 15 euro

12 euro ridotto under 25 e over 65 / AMATo abbonato Card / Marche Cultura Card

per gli spettacoli di Urbisaglia riduzione anche per i residenti presso il Comune di Urbisaglia

Ancona , Corinaldo , M acerata posto unico 10 euro

Castelleone di Suasa posto unico 10 euro | 8 euro ridotto soci CTS, under 18 e over 65

Ascoli Piceno biglietto cortesia 5 euro

Cupra Marittima , Grottammare , Monte Rinaldo , San Severino Marche ingresso gratuito

INIZIO SPETTACOLI

ore 21.30 | Castelleone di Suasa ore 21.15 | Monte Rinaldo ore 19

BIGLIETTERIE DEI SITI

un’ora prima dell’inizio degli spettacoli

INFORMAZIONI, PREVENDITE E PRENOTAZIONI

Ancona | Museo Archeologico Nazionale delle Marche

AMAT 071 2072439 Casa Musicale Ancona 071 202588; Biglietteria Museo 331 8608346 [la sera di spettacolo]

Ascoli Piceno | Teatro Romano

Biglietteria Teatro Ventidio Basso 0736 298770

Castelleone di Suasa | Anfiteatro Romano

AMAT 071 2072439

Corinaldo | Area Archeologica Santa Maria in Portuno

Ufficio IAT 071 7978636

Cupra Marittima | Area Archeologica Foro Romano

AMAT 071 2072439

Fabriano | Teatro Gentile

Biglietteria Teatro Gentile 0732 3644 due giorni precedenti lo spettacolo dalle 16 alle 19; il giorno di spettacolo dalle 19

Falerone | Teatro Romano

Associazione Culturale Minerva 333 5816389; Comune di Falerone 0734 710750

Fano | ex Chiesa di San Francesco

Biglietteria Teatro della Fortuna 0721 800750; Ufficio Cultura Comune di Fano 0721 887401

Grottammare | Bagno della Regina

Ufficio Cultura Comune 0735 739240

Macerata | Teatro Romano Helvia Recina

Biglietteria dei Teatri 0733 230735

Monte Rinaldo | Area Archeologica La Cuma

Comune di Monte Rinaldo 334 8971154 / 334 2448315

posti limitati [il sito verrà aperto al pubblico un’ora prima dell’inizio dello spettacolo]

San Severino Marche | Parco Archeologico di Septempeda, Terme Romane

Pro Loco 0733 638414 da martedì a domenica 9 - 12.30 / 15.30 - 19

Urbisaglia | Anfiteatro Romano

prevendita e informazioni presso Ufficio turistico Urbisaglia 0733 506566, tutti i giorni 10 - 13 / 17 - 19

in caso di maltempo l’organizzazione comunicherà un luogo alternativo

PREVENDITE

AMAT e biglietterie del circuito 071 2072439 [info su amatmarche.net] Call center 071 2133600

VENDITA ON LINE

www.vivaticket.it





APERITAU 2019 Sorsi e passeggiate di storia

ore 19.30; posti limitati, prenotazione consigliata

AMAT 071 2075880 - 331 8608346 [lunedì - venerdì 10-17 e i giorni di spettacolo dalle 10]





Fabriano bus navetta gratuito per raggiungere Attiggio; partenza ore 19 da Parcheggio Via Cappuccini - Piazzale Maestri Del Lavoro; prenotazione obbligatoria entro giovedì 11 luglio al 071 2075880 - 331 8608346

Urbisaglia DinnerTAU 12 euro [prevista alle ore 20] prenotazione necessaria al 0733 506566

Monte Rinaldo Visita guidata [prevista dalle ore 17 alle ore 18] prenotazione al 334 8971154 / 334 2448315

San Severino Marche Momento conviviale e visita guidata [previsti alle ore 22.30] informazioni al 0733 638414





© Riproduzione riservata