Vincere al casinò grazie a Sisal: nelle Marche il sogno si avvera

Fin dai tempi più remoti l’arte dello scommettere affascina il mondo. Gli antichi romani scommettevano sui gladiatori, oggi lo si fa con lo sport e non solo. Il mondo delle scommesse, siano queste sportive o meno, porta alle casse dello stato oltre cento miliardi di euro l’anno, portando l’Italia all’imbarazzante primato di paese europeo che più incassa dal gioco d’azzardo. Da un articolo di Panorama apprendiamo che in Italia si è registrata un’enorme crescita del settore dei giochi a partire dall’avvento del supporto digitale.

Sisal è il maggior operatore italiano nel settore dei giochi e delle scommesse, conosciuto ai più per SuperEnalotto, Totocalcio, Sisal Poker e molti altri prodotti del settore del gioco d'azzardo. A livello nazionale distribuisce premi che superano diverse centinaia di milioni di euro, offrendo scommesse sportive, giochi di tombola e lotto, giochi con rendita progressiva, giochi di carte e casinò.

Secondo i dati riportati di agimeg.it, il passato mese di Aprile è stato particolarmente fortunato con i giocatori dello stivale. Da Milano a Siracusa sono stati assegnati oltre trecentomila euro nell’arco di due settimane. Il primo fortunato è stato un giocatore di 10eLotto della provincia di Milano, che si è aggiudicato un montepremi di oltre cinquantamila euro. Altri quindicimila per un giocatore di SuperEnalotto napoletano, poco meno per un altro fortunato della provincia di Bari. Il primato in quanto a colpi di fortuna lo porta a casa la regione Marche che vede un giocatore della provincia di Ancona aggiudicarsi oltre ventottomila euro con SuperEnalotto, segue una vincita eccellente di centomila euro realizzata tramite app, assegnata nella provincia di Ascoli Piceno. Stessa fortuna toccata ad un giocatore della provincia di Siracusa.

Un fenomeno di interesse nazionale

L’ampia distribuzione delle vincite nell’intero territorio nazionale è sicuramente un sintomo della radicata passione per gli italiani per il gioco. L’articolo di Panorama cita a sua volta i dati riportati dall’ufficio parlamentare di bilancio, il quale stima l’intensità di gioco a seconda delle regioni italiane. La regione nella quale viene registrata una raccolta pro capite più alta è l’Abruzzo, con oltre millesettecento euro annui spesi nel gioco d’azzardo. Seguono Lombardia ed Emilia Romagna con cifre leggermente inferiori.

Un’altra statistica interessante è l’approssimazione della propensione alla spesa per il gioco d’azzardo, sempre stimata per ogni regione italiana. In questo caso la propensione al gioco è maggiore nelle regioni del Mezzogiorno, in particolare Campania ed Abruzzo spiccano con una media di 10,2 e 9,7 per cento, a fronte di una media nazionale del 7,2 per cento.

Sicuramente il gioco d’azzardo è uno di quegli intrattenimenti da prendere sul serio. Il rischio di cadere in uno stato di dipendenza dal gioco aumenta sensibilmente ogni giorno. Si calcola che il costo per affrontare questa piaga superi i cento miliardi di euro e che sia destinata ad aumentare nei prossimi anni. Una cifra del genere è a dir poco insostenibile, soprattutto se si considera che il gioco sta diventando sempre più accessibile grazie ai numerosi siti di scommesse e di giochi di casinò, alle applicazioni per smartphone e alle attività di marketing al fine di promuovere il gioco, finora poco o nulla minacciate dal Decreto Dignità.

Sisal opera come istituto di pagamento tramite SisalPay

Tra i vari settori in cui Sisal opera, ricordiamo inoltre i servizi operati come istituto di pagamento, dal 2011 infatti, Sisal ha ricevuto l’autorizzazione dalla Banca d’Italia ad erogare servizi quali pagamento di bollette, ricariche telefoniche, ricariche di carte di credito, pagamento multe e tributi, ricarica prepagate. Questi ed altri servizi sono disponibili dalla piataforma SisalPay . Dal 2016 un accordo con la pubblica amministrazione permette l’utilizzo dei dispositivi Sisal per il pagamento dei principali servizi pubblici al cittadino quali per esempio i ticket sanitari. L’ultima tappa di Sisal è stata raggiunta nel 2018 tramite l’entrata sul mercato di Bill, un app in grado di permettere transazioni in denaro attraverso lo smartphone, utilizzabile in tutti gli esercizi convenzionati oltre che tra gli utenti stessi.

Tra i vari prodotti offerti da Sisal ricordiamo il poker online, conosciuto come Sisal Poker, il Bingo che a sua volta prende il nome di Sisal Bingo, il Casinò con i principali giochi della tradizione del tavolo verde. Interessante anche l'app che offre un'ampia gamma di giochi rapidi dalle mille ambientazioni, denominata Sisal Quick Games e disponibile anche in versione desktop.