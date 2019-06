Festival dell’Appennino 2019, il 30 Giugno si sale al Lago di Pilato

Il Festival dell’Appennino 2019 domenica prossima, 30 giugno, propone un’escursione al Lago di Pilato con partenza da Foce, un grande classico naturalistico consigliato ai più allenati, immergendosi nella magia del concerto di violino “Cecco D’Ascoli, poeta e astrologo”.



Una tappa faticosa ma estremamente suggestiva, che prenderà il via al mattino, intorno alle 7.30 con il ritrovo a Foce di Montemonaco e la partenza per il lago di Pilato. All’arrivo, previsto intorno alle 10.30, sarà presentato l’inedito “Il libro del comando e il Lago di Pilato” a cura di APS Libero Spirito, seguito dal concerto di Giuseppe Caggiula (voce) e Federico Bracalente (Violoncello) “Cecco D’Ascoli: poeta e astrologo”. La lettura dell’Acerba sarà accompagnata dalle musiche di Bach. Si rientrerà a Foce di Montemonaco per pranzare in uno dei ristoranti convenzionati, per poi chiudere con il reading teatrale in lingua inglese “The starry cave” (“La grotta della Sibilla”) e l’allegria dei Piceni Pizzicati, che propongono balli popolari del centro sud e in particolare la pizzica.

Ricordiamo che il Festival è un progetto realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno nell’ambito delle misure di contrasto alle conseguenze del sisma, un modo incantevole di scoprire e vivere il territorio, i borghi e le montagne del Piceno, partecipando a escursioni, eventi culturali, concerti, visite guidate e performance teatrali in italiano e in inglese in scenari meravigliosi e suggestivi. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti alla comunità. Ogni escursione è accompagnata da guide specializzate, sono importanti abbigliamento e scarpe adeguate. Le comunità locali allestiscono punti di ristoro per gustare i prodotti tipici.

Oltre alla Appennino Up, associazione capofila, i partner del progetto sono: Associazione Libero Spirito, Comune di Rotella, Comune di Montedinove, Compagnia dei Folli Srl, Consorzio Marche Maraviglia, Comune di Palmiano, Associazione Guide Turistiche Marche V Regio, Liceo Artistico Osvaldo Licini, Cammini della Marca, Comune di Arquata del Tronto, Comune di Ascoli Piceno, Istituto Celso Ulpiani, Spin Off Unicam ART & Co., Associazione Mountain Project, Comune di Venarotta, Comune di Montemonaco.

PROGRAMMA DOMENICA 30 GIUGNO (mattino e pomeriggio)

Lago di Pilato, Montemonaco (AP) - “Verso il lago biblico”

Ore 7.30 Ritrovo a Foce di Montemonaco e partenza per Lago di Pilato

Ore 10.30 Arrivo al lago, presentazione dell’inedito “Il libro del comando e il Lago di Pilato” a cura di APS “Libero Spirito”

Ore 11.00 Concerto di Giuseppe Caggiula (voce) e Federico Bracalente (Violoncello) “Cecco D’Ascoli: poeta e astrologo”

Ore 11.30 Partenza per il rientro a Foce di Montemonaco

Ore 13.30 Arrivo a Foce di Montemonaco e pranzo nei ristoranti convenzionati

Ore 14.30 Performance/Reading teatrale in lingua inglese “The starry cave” (“La grotta della Sibilla”)

Ore 15.15 Balliamo con i “Piceni Pizzicati”

Info escursione

Escursione: Lago di Pilato da Foce

Dislivello salita: 1000 m

Percorrenza andata ritorno: 5.00 h

Difficoltà percorso: Escursionistico, consigliato per persone allenate.