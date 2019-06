San Benedetto, un convegno per i trent’anni del Banco Alimentare Nazionale

Si svolgerà a San Benedetto del Tronto all’Auditorium Comunale “Tebaldini”, il prossimo 28 giugno, il Convegno celebrativo dei trent’anni di attività del Banco Alimentare Italiano, sul tema “Banco Alimentare: da 30 anni, il recupero del cibo”, con il Patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto.



A partire dalle ore 17,30, interverranno Silvana Della Fornace, Presidente Fondazione Banco Alimentare Marche Onlus, Giovanni Bruno, Presidente della Fondazione Banco Alimentare Nazionale Onlus, Domenico Luciani, Responsabile territoriale Marche Sud di Ubi Banca, sponsor del Trentennale a livello nazionale e Massimo Capriotti, Responsabile del Magazzino di San Benedetto del Tronto del Banco Alimentare.

Il Banco Alimentare nasce, nel 1989, per replicare in Italia l’esperienza spagnola del Banco dos Alimentos di Barcellona, un’organizzazione che recuperava il cibo dallo spreco per donarlo alle persone in difficoltà. Il progetto venne realizzato con l’azione congiunta di Danilo Fossati, proprietario della Star e Don Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione: nacque così il primo magazzino del Banco Alimentare a Meda, in provincia di Milano.

Massimo Capriotti, Responsabile del Banco Alimentare Marche, Magazzino di San Benedetto del Tronto ha ricordato che il Convegno è il primo degli eventi previsti, perché “sabato 29 e domenica 30 giugno saremo presenti in Piazza Pazienza a San Benedetto del Tronto dove allestiremo la Mostra fotografica sui trent’anni del Banco Alimentare per incontrare la popolazione, spiegare le finalità del Banco Alimentare ed effettuare una raccolta fondi”.

L’attività del Magazzino di San Benedetto del Tronto del Banco Alimentare copre le province di Ascoli, Fermo, Macerata e alcuni comuni della provincia di Teramo: nel 2018 sono state recuperate e redistribuite circa 1080 tonnellate di alimenti a 100 strutture caritative che a loro volta hanno sostenuto circa 14.352 persone in stato di bisogno.

Al Convegno sono stati invitati il Vescovo della Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone- Montalto S.E. Mons. Carlo Bresciani, il Sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti, il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, il Presidente della Compagnia delle Opere Marche Sud Emanuele Frontoni ed il Responsabile Agroalimentare Confindustria CentroAdriatico Matteo Meletti.