Ascoli Piceno, all'Auditorium Montevecchi spettacolo ''Amore e altre follie''

“Amore e altre follie”. E’ questo il titolo dello spettacolo in programma Sabato 29 Giugno alle 21:15 presso l’Auditorium Montevecchi di Ascoli Piceno.

“Si tratta – spiegano i direttori artistici della manifestazione e del laboratorio teatrale che l’ha preceduto Paolo Clementi ed Eugenia Brega - di uno spettacolo totalmente orientato ad analizzare l’universo della coppia umana attraverso un ironico escursus dalla lontana età della pietra al presente in un susseguirsi di eventi e di comportamenti, a volte comici, a volte drammatici. Un autorevole personaggio fa da trait d’union accompagnando di volta in volta il pubblico e gli attori in questa ricognizione cercando di scoprire i difficili meccanismi delle relazioni: gli incontri, le occasioni mancate, i rimpianti, le gelosie, i pericoli della separazione”.

Gli interpreti sono Daniela Baldassarri, Evelin Bargiacchi, Kevin Cispites, Giada Citeroni, Kevin Di Luigi, Manuel Flemac, Alessandro Mascaretti, Vanessa Mozzani, Eleonora Negroni, Claudia Parziale, Mary Pierantozzi, Giorgio Rossi, Meryem Tazi, Matteo Vitale, Andrii Vydets. L’ingresso è libero.

L’iniziativa fa seguito al progetto "Ascodept" (Alla scoperta dei proprio talenti) promosso dall’Associazione di volontariato Delta in collaborazione con Regione Marche, amministrazioni comunali di Ascoli Piceno e Folignano e con il supporto di Associazione di promozione sociale Centro Iniziative Giovani, Teatro delle Foglie, U.S. Acli Marche, Cooperativa Marche Gest ed Associazione Amici dell’Opg.







© Riproduzione riservata