Offida, giunta alla decima edizione la ''Settimana del Merletto''

''Il merletto è un elemento che ci contraddistingue – commenta il neo Assessore al Turismo, Cristina Capriotti – questo evento è il riconoscimento dovuto a tutte le artigiane e al lavoro svolto con le loro sapienti mani''. Sarà come sempre l’Oikos a occuparsi della manifestazione. “La settimana del Merletto – continua Mario Sergiacomi, presidente dell’Oikos - è cresciuta negli anni grazie alla sinergia che si è formata tra l’Amministrazione comunale, l’Oikos, l’Associazione del Merletto e la Commissione del Merletto. Proprio questa unione di forze ha permesso la differenza. Oggi ricopriamo un ruolo importante nel panorama nazionale e internazionale”.



Alcuni degli eventi come Gustando Offida, il Fusello d’Oro e due serate in Piazza del Popolo saranno, come di consueto, saranno a cura della Pro Loco. Si parte il 30 giugno, con l’inaugurazione della mostra Concorso “Il Fusello d’Oro”, giornata in cui saranno consegnati i disegni per partecipare al concorso di idee per la realizzazione del logo de La Settimana del Merletto 2020. Quest’anno il tema sarà “Il merletto a tavola”. Le merlettaie lavoreranno al bozzetto nei giorni a seguire, il 1 e 2 luglio, dalle 17:30 in Piazza del Popolo dove, il 3 e il 4 luglio, sarà ospitato anche l’evento Piccole Merlettaie crescono” dedicato alle artigiane più piccole.

Mentre alle 21 del 3 luglio si terrà “Notte di danza”, uno spettacolo a cura della coreografa Lucilla e il 4, sempre alle ore 21, andrà in scena il Musical “Alla Corte dei Miracoli”, tratto da “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante. “Il clou della settimana sarà venerdì sabato e domenica – spiega Claudia Almonti referente della commissione Merletto- con l’apertura della Mostra Mercato “Intrecciamo i fili”. Quest’anno l’ospite della manifestazione sarà la Campania. Venerdì 5 luglio, dopo l’apertura della Mostra Mercato del Merletto di Offida che si terrà all’Enoteca regionale alle ore 17:30, intorno alle 18:30, presso il Chiosco San Francesco si terrà una tavola rotonda tra rappresentanti di settore campane che racconteranno la loro storia”. In serata (ore 21, Piazza del Popolo), ci sarà la selezione nazionale di Miss Italia.

Sabato 6 luglio, sarà possibile visitare la mostra mercato dalle 10 alle 22 (venerdì e domenica la chiusura è prevista per le 20), mentre alle 15, sempre all’Enoteca, si terrà la seconda edizione del “Il Merletto maschile”, un segnale per sottolineare che quando si parla di artigianato artistico non ci devono essere differenze di genere.

Sabato sera torna con la sua XIII edizione Gustando Offida. “Uno degli eventi clou dell’estate offidana – commenta il presidente della Pro Loco, Tonino Pierantozzi – Quest’anno presentiamo una grande novità: durante il tour gastronomico sarà possibile visitare il Chiostro di San Marco, presso il monastero delle Monache Benedettine. Un luogo che nemmeno gli offidani conoscono. Inoltre, sarà possibile prenotare il biglietto nel sito della Pro Loco di Offida. Il costo è sempre di 15 euro”.

Domenica sarà il giorno delle premiazioni: dalle 18:30 all’Enoteca regionale, saranno decretati i vincitori del Fusello d’oro, del logo e la vetrina più bella dei negozi.

“Il merletto è un intreccio di fili, che grazie ad abile mani produce risultati di valore artistico straordinario – conclude il Sindaco Luigi Massa - e anche La Settimana del Merletto in questi anni è stato un intreccio passioni competenze, capacità di lavorare insieme che ha configurato la nostra comunità. Negli anni questo intreccio si è esteso a livello nazionale. Ciò ha permesso, in questi ultimi anni, che il merletto, la nostra grande tipicità, diventasse anche l’ennesimo elemento di attrazione turistica per Offida. Non solo. Il riconoscimento del nostro artigianato artistico è ormai talmente diffuso da aver permesso a Offida di sottoscrivere un protocollo d’intesa per la formalizzazione della candidatura del Merletto Italiano a patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco”.