Coppa Paolino Teodori 2019, salgono attesa e adrenalina dopo la giornata dedicata alle verifiche

Il conto alla rovescia è terminato e la parola passa ai motori. Dopo il venerdi dedicato esclusivamente alle verifiche sportive per i piloti ed alle verifiche tecniche per le vetture da gara, il sabato sarà ora dedicato alle prove ufficiali. Alle ore 9,30 il direttore di gara Alessandro Battaglia, affiancato dai vice Fabrizio Bernetti e Graziano Basile, darà il via al primo turno di prove ai circa 230 piloti presenti che si sfideranno sui 5031 metri da Colle San Marco a San Giacomo.

Il parterre è d’eccezione, con una sfida che si preannuncia davvero infuocata in tutti i sensi, con particolare riguardo al fiorentino Simone Faggioli (Norma M20FC-Zytek) ed al trentino Christian Merli (Osella Fa30Evo-Zytek LRM), che hanno finora dominato le gare dell’Europeo, con gli assoluti andati a Merli, vincitore tra l’altro delle ultime edizioni della salita ascolana e detentore del record, oltre che campione italiano ed europeo in carica. Con un’altra Norma si presenta al via anche il trevigiano Denny Zardo, e con le Osella dobbiamo tenere d’occhio anche il sassarese Omar Magliona e l’orvietano Michele Fattorini, per un campionato tricolore giunto a questo sesto appuntamento in una stagione davvero incerta. Il Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno e l’Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo hanno spinto ancora sull’acceleratore alla ricerca della qualità e della spettacolarità dell’evento. La grande novità della diretta streaming per la gara di domenica con la collaborazione del media partner Radio Ascoli, con finestre interessanti sulle fasi cruciali delle due manches trasmesse in diretta su Emme Tv (canale 89 DTT), unite ad un maxischermo montato in zona partenza, sono un forte impegno per rendere fruibile e godibile il grande spettacolo agli appassionati e non. Spettacolo assicurato in tante categorie, con i prototipi a motore motociclistico sempre in grado di fornire prestazioni di assoluto rilievo, come il leader tricolore veronese Federico Liber (Gloria-Suzuki) o il potentino Achille Lombardi (Osella-Bmw) ed il siracusano Luigi Fazzino (Osella-Suzuki). Tra gli stranieri presenti (provenienti anche da Francia e Romania) da seguire il ceko Vaclav Janik vincitore assoluto su Norma delle prime due prove dell’International Hill Climb Cup disputate in Polonia e Slovenia. Per i colori marchigiani attesissimo il debutto di un progetto ascolano, della Formula Vellei a motore Honda 2000, nelle mani di Andrea Vellei a cui non mancherà il supporto degli appassionati. Attesa anche per la prestazione dell’altro pilota di casa Alessandro Gabrielli con l’Alfa Romeo-Picchio 4C in perenne duello con il teramano Marco Gramenzi su Alfa Romeo-MG 4C. Numerose anche le ragazze al via. Con il meteo favorevole è atteso il pubblico delle grandi occasioni che potrà ammirare anche il confronto da brivido tra le GT con le agguerrite e spettacolari Lamborghini, Ferrari e Porsche, o la battaglia senza quartiere tra le Racing Start, con un’ottantina di partecipanti in totale.

Per raggiungere il pianoro di Colle San Marco è a disposizione del pubblico come avviene da diverse edizioni un servizio bus navetta offerto dalla Start Autolinee, da Bivio Colle fino ai pressi della zona paddock e partenza.

Lo staff organizzatore ringrazia per il supporto Vulcangas, Fainplast, Consav, Fondazione Carisap, Videografica Studio, Mangimi Giuntini e Cestarelli Office Solutions.



