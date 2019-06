Coppa Paolino Teodori 2019, è del trentino Merli il miglior tempo dopo la prima manche

E' di Christian Merli il miglior tempo dopo la gara 1 della 58esima edizione della Coppa Paolino Teodori, sui mitici tornanti che da Colle San Marco conducono fino a San Giacomo. Il pilota trentino, su Osella Fa 30 Evo LRM, ha ottenuto l'ottimo crono di 2.07.880 precedendo il toscano Simone Faggioli (undice volte vincitore a Colle San Marco) che su Norma M20 FC ha chiuso in 2.09.440. Al terzo posto il veneto Danny Zardo (Nrma M20 FC) in 2.14.97 davanti ad Angelo Marino (Lola B99/50) in 2.15.98 ed Omar Magliona (su Osella Pa 2000) in 2.16.29.

La storica cronoscalata ascolana, organizzata dall'Automobile Club Ascoli-Fermo e dal Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno, quest'anno ha validità per la FIA International Hill Climb Cup, per il Campionato Italiano Velocità Montagna e per il Trofeo Velocità Montagna Nord e Sud.





