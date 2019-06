Ascoli Calcio, tanti ex bianconeri a Mesagne per il matrimonio del ''soldato'' Perez

Rimpatriata di giocatori bianconeri a Mesagne, in Puglia, per il matrimonio del centravanti Leonardo Perez (86 presenze e 18 gol con la maglia dell'Ascoli, CLICCA QUI PER RIVEDERLI).

E' stato l'ex capitano del Picchio Andrea Mengoni a postare una foto su Instagram insieme agli ex compagni Andrea Favilli, Francesco Cassata, Tommaso Bianchi e Lorenzo Rosseti (quest'ultimo ancora sotto contratto con il club di Corso Vittorio Emanuele). Presenti ai festeggiamenti del "soldato" bianconero altri due importanti ex dell'Ascoli: il centrocampista Luigi Giorgi ed il bomber Daniele Cacia.







© Riproduzione riservata