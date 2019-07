SuperEnalotto: sfiorato il Jackpot nelle Marche, a Fermo un 5 da quasi 23mila euro

Marche ancora a segno con il SuperEnalotto: nel concorso di ieri il Jackpot record è stato sfiorato, e a Fermo è stato centrato un 5 da 22.776,66 euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata al punto vendita "L'Angolo In" di Largo Fogliani 1. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 181 milioni di euro, premio più alto in assoluto nella storia del gioco e primo al mondo. L’ultimo avvistamento è stato un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre nelle Marche il 6 è stato centrato solo una volta, 10 milioni di euro vinti a Fermo il 9 agosto del 2000.





