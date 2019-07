Teatro Romano di Ascoli Piceno, in scena ''Troiane'' con la regia di Artissunch

Lunedì 8 Luglio con "Troiane" per la regia di Stefano Artissunch prosegue al Teatro Romano di Ascoli Piceno il TAU/Teatri Antichi Uniti, rassegna regionale di teatro classico che in una coniugazione funzionale e gradevole di beni e attività culturali offre l’opportunità di fruire i luoghi di interesse archeologico per la spettacolarizzazione restituendoli a un ampio uso dall’impegno congiunto di MiBAC, Regione Marche, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, AMAT e i tredici Comuni marchigiani che ospitano la rassegna.



Troiane porta in scena la guerra vista attraverso gli occhi degli sconfitti. Euripide inizia la tragedia nel momento in cui Troia è già caduta e della città non rimane che un rogo immenso. I troiani giacciono morti dopo l’immane carneficina; le loro donne, folli di dolore, attendono prigioniere di conoscere il loro destino. L’orrore e lo strazio sono focalizzati nella prospettiva delle vittime, dei corpi umiliati e spogliati delle loro identità. La tragedia di Euripide urla una denuncia radicale alla guerra; è un dramma universale, in cui ogni epoca può rispecchiarsi. Il destino degli sconfitti si articola in emblematiche figure femminili che rappresentano altrettanti ruoli e altrettante esperienze travolte dalla spirale della violenza, Elena, Ecuba, Andromaca, Cassandra: una regina privata del trono, una vedova cui viene ucciso l’unico figlio, una figlia ritenuta da tutti una povera pazza. Su tutte incombe il trauma della perdita e dello sradicamento: la partenza verso un altrove che significa schiavitù e miseria. Artissunch guidando i suoi allievi attraverso la coralità, come dimensione di dolore condiviso e generalizzato, fa emergere le tragiche vicende di Ecuba, Andromaca, Cassandra ed Elena che si intrecciano alla storia di un popolo il cui annientamento ricorda tante vicende dolorose che hanno insanguinato la storia fino ai nostri giorni.

In scena ci sono: Maria Federica Ciabattoni, Maria Antonietta Crocetti, Claudia Curzi, Daniela Giardini, Giampiero Giorgi, Paola Masciovecchio, Eliana Simonetti, Alessandra Ventura, Mirko Vellei, Silvana Verrocchio, Costantino Tondi, Andreii Vydets, Francesco Zocchi, Enrico Zunica

Info: Biglietteria Teatro Ventidio Basso 0736 298770. Inizio spettacolo ore 21.30.





