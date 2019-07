Atletica leggera: strada, due vittorie per i portacolori marchigiani in Abruzzo

Secondo posto per il team dei giovani atleti marchigiani a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, con due successi individuali. Nella decima edizione del Trofeo Collina Dragonara, incontro per rappresentative regionali cadetti (under 16) e allievi (under 18) di corsa e marcia su strada, i padroni di casa dell’Abruzzo si aggiudicano la classifica finale, con la terza posizione del Lazio davanti al Molise. Per le Marche conquistano la vittoria Eva Luna Falcioni (Sef Stamura Ancona) nei 2 km di corsa cadette e Alessandro Tanoni (Atl. Recanati) sui 5 km di marcia allievi. In due sul podio nei 3 km di corsa allieve: seconda Veronica Faggioli (Atl. Ama Civitanova) e terza Agnese Rabinelli (Sef Stamura Ancona), stesso piazzamento tra i cadetti di Samuele Libero Marino (Atl. Avis Macerata) e Filippo Sanna (Sef Stamura Ancona), rispettivamente secondo e terzo. Applausi anche per Francesca Cinella (Atl. Civitanova), seconda nei 4 km di marcia allieve, e Tommaso Ajello (Sef Stamura Ancona), terzo nei 4 km di corsa allievi. Di seguito tutti i risultati degli atleti marchigiani.



RISULTATI

Corsa allievi (4 km): 1. Francesco D’Angelo (Abruzzo) 12’37”; 3. Tommaso Ajello (Sef Stamura Ancona) 12’48”; 5. Francesco Doga (Sef Stamura Ancona) 13’05”; 8. Riccardo Piccioni (Asa Ascoli Piceno) 13’33”.

Corsa allieve (3 km): 1. Elena Trivellone (Abruzzo) 9’48”; 2. Veronica Faggioli (Atl. Ama Civitanova) 10’02”; 3. Agnese Rabinelli (Sef Stamura Ancona) 10’13”; 4. Federica Conigli (Sport Atl. Fermo) 10’22”.

Corsa cadetti (3 km): 1. Riccardo Di Lizio (Abruzzo) 8’28”; 2. Samuele Libero Marino (Atl. Avis Macerata) 8’38”; 3. Filippo Sanna (Sef Stamura Ancona) 8’39”; 4. Leonardo Storani (Atl. Avis Macerata) 8’41”.

Corsa cadette (2 km): 1. Eva Luna Falcioni (Sef Stamura Ancona) 6’29”; 5. Marica Melatini (Atl. Ama Civitanova) 6’52”; 7. Emma Baldoni (Atl. Avis Macerata) 7’18”.

Marcia allievi (5 km): 1. Alessandro Tanoni (Atl. Recanati) 24’20”; squal. Mattia Grilli (Atl. Civitanova); rit. Raffaele Albertini (Collection Atl. Sambenedettese).

Marcia allieve (4 km): 1. Giulia Mezzanotte (Lazio) 20’34”; 2. Francesca Cinella (Atl. Civitanova) 21’30”.

Marcia cadetti (4 km): 1. Andrea Di Carlo (Lazio) 19’33”; 10. Francesco Matteucci (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) 25’33”; 11. Luca Cinella (Atl. Civitanova) 26’00”.

Marcia cadette (3 km): 1. Verdiana Casciotti (Lazio) 15’36”; 7. Lucia Lamura (Sef Stamura Ancona) 17’42”; 10. Alessandra Papetti (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti) 18’49”.



RISULTATI COMPLETI: http://www.fidal.it/risultati/2019/REG20477/Index.htm



FERMO: PROTAGONISTA SMAJLAJ NEL LUNGO

Test agonistico nelle Marche per il campione europeo indoor del 2017 con un salto a 7.72



Il saltatore in lungo albanese Izmir Smajlaj, oro europeo indoor nel 2017, ha nobilitato il meeting “Gare sotto il sole” a Fermo. Nell’impianto di via Leti, il campione continentale è riuscito a svolgere un buon test agonistico atterrando a 7.72 nel primo tentativo con vento nullo, proseguendo poi con 7.47 e 7.57. Il 26enne era accompagnato dal presidente della federazione albanese di atletica Gjergj Ruli, che è anche il suo allenatore. “Un grande atleta - il commento di Alberto Andruszkiewicz, direttore tecnico della Sport Atletica Fermo - per i risultati in pedana e anche per il suo comportamento”. All’evento hanno assistito tra gli altri il sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore allo sport Alberto Scarfini, insieme a Giovanni Giacopetti, presidente del club fermano. Nella gara femminile vittoria di Martina Ruggeri (Atl. Fabriano) con 5.73.



RISULTATI: http://www.fidal.it/risultati/2019/REG21578/Index.htm







© Riproduzione riservata