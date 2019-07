Ascoli Piceno, corso di formazione ''Nutrisce ogni terra l'arte'' per valorizzare competenze del singolo e comunità

Grazie al contributo del COMITATO SISMA CENTRO ITALIA. Confindustria Cgil Cisl Uil. Tavolo Coordinamento Alta Valle Tronto, Pulchra Società Cooperativa Culturale terrà a partire da lunedì 26 agosto un corso di formazione dal titolo "Nutrisce ogni terra l’arte" che si svolgerà dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 presso la sede de Il Picchio e nelle strutture museali della città di Ascoli Piceno.

CORE MISSION - Il progetto “Nutrisce ogni terra l’arte” ha trovato la sua massima ispirazione in un antico proverbio che, attraverso parole semplici ma efficaci, celebra il valore antropologico e territoriale dell’arte. Eventi distruttivi come quelli connessi alla sequenza sismica Amatrice-Norcia-Visso del 2016/2017 non solo hanno provocato 388 feriti e 303 morti, ma hanno determinato uno sfollamento che ha coinvolto oltre 11.000 persone. Una situazione di questo tipo col tempo potrebbe comportare una grave e progressiva perdita delle radici comunitarie oltreché la scomparsa di quella memoria collettiva che nei secoli ha forgiato l’identità di un’intera popolazione. Riscoprire e potenziare in maniera consapevole gli spazi pubblici con il loro patrimonio storico-artistico, significherebbe conservarne il valore simbolico con lo scopo di tenere unita la collettività, permetterle di riprendere possesso della propria storia e ovviamente di trasmetterla non solo ai conterranei ma anche ai cosiddetti forestieri. Moreno Pieroni, Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Marche, ha affermato che di recente sono state condotte due diverse indagini ed “è emersa la centralità della cultura come elemento di rilancio dello sviluppo del territorio: musei e territorio, borghi in rete, innovazione dei servizi turistici, creatività, competitività delle imprese anche del settore culturale e creativo”. Sulla base di questi dati, Pulchra Soc Coop Culturale ha concepito il progetto “Nutrisce ogni terra l’arte”, il quale ha come obiettivo primario quello di formare un gruppo di abitanti dei Comuni di Acquasanta Terme (AP), Arquata del Tronto (AP), Montegallo (AP) e Roccafluvione (AP) che desidera apprendere tecniche e strategie di marketing per prodotti e servizi culturali. L’intento è guidare i corsisti lungo un percorso di inclusione lavorativa che ha la capacità di valorizzare le competenze del singolo così come le eccellenze di un’intera comunità. Cooperazione ed inclusività rappresentano attualmente le fondamenta etico-economiche del settore culturale. L’artista Nicola Gardini, come riportato recentemente anche dal quotidiano Il Sole 24 ore, ha affermato: «È importante sviluppare una coscienza estetica. Imparare a fare rima con gli occhi, avvicinando e associando ciò che magari è spaiatissimo, due realtà apparentemente isolate e distanti che si congiungono e dialogano fra di loro». Trasmettere il proprio know how e quindi l’insieme di saperi, abilità, competenze ed esperienze permette di allargare quella rete che in futuro potrebbe garantire nuove opportunità lavorative. Creare dei gruppi aziendali del medesimo settore e allo stesso tempo assicurarsi che vi sia una trasversalità dei vari soggetti coinvolti per garantire una collaborazione attiva, significa annullare la concorrenza a favore di un territorio umanamente più unito ed economicamente più determinante.

OBIETTIVI DEL CORSO - Il corso “Nutrisce ogni terra l’arte” sarà così articolato:

Obiettivo1: Trasferimento del know how di Pulchra Soc Coop Culturale ai corsisti presso la sede de Il Picchio - Consorzio di Coop Sociali di Ascoli Piceno.

Risultato 1: Apprendimento da parte dei corsisti di nozioni teoriche su gestione e valorizzazione delle raccolte di beni culturali e siti museali.

Descrizione attività 1.a: Una prima fase introduttiva e quindi d’inquadramento generale, sarà costituita da una serie di lezioni teoriche da tenersi presso la sede de Il Picchio - Consorzio di Cooperative Sociali Cattoliche, sito in Viale Indipendenza 42A, Ascoli Piceno per fornire i basilari strumenti comunicativi e operativi necessari alla gestione del patrimonio culturale.

Descrizione attività 1.b: Una seconda fase tesa alla strutturazione dei contenuti maggiormente significativi verrà affrontata attraverso la predisposizione e la conseguente esposizione di materiale didattico sul quale i corsisti potranno apprendere le più efficaci tecniche di promozione del bene storico-artistico.

Descrizione attività 1.c: Una terza fase sarà dedicata all’appropriazione di tali contenuti da parte dei corsisti attraverso una serie di visite guidate presso le sedi museali che Pulchra ha ottenuto in appalto dal Comune di Ascoli Piceno nel maggio 2017. Tali escursioni includeranno anche i laboratori didattici che consentono di imparare attraverso il fare in una dimensione di sperimentazione e gioco.



Obiettivo2: Passaggio dalla fase teorica in aula a quella pratica da tenere sul campo.

Risultato 2: Acquisizione dell’intero processo realizzativo di un progetto teso alla promozione di siti museali e beni culturali del territorio compreso fra i Comuni di Acquasanta Terme (AP), Arquata del Tronto (AP), Montegallo (AP) e Roccafluvione (AP).

Descrizione attività 2.a: Una prima fase consiste in un’indagine del territorio e del tessuto sociale dei Comuni sopracitati per avere una visione consapevole dei beni storico-artistici sopravvissuti alla crisi sismica del 2016-2017 e conseguentemente una valutazione delle potenzialità affinché cultura e turismo possano trasformarsi in elementi di rilancio socio-economico.

Descrizione attività 2.b: Una seconda fase sarà dedicata all’ideazione e alla stesura di progetti culturali tesi alla promozione dei Comuni sopraelencati, individuando itinerari tematici, eventi e attività didattico-ricreative ispirati al patrimonio paesaggistico, architettonico, storico-artistico e demoetnoantropologico.

Descrizione attività 2.c: Una terza e ultima fase sarà caratterizzata dall’ideazione, programmazione e realizzazione di un evento itinerante, in grado di valorizzare nel periodo autunnale i Comuni di Acquasanta Terme (AP), Arquata del Tronto (AP), Montegallo (AP) e Roccafluvione (AP).



Per info e iscrizioni: valentina.falcioni@ilpicchio.it



