Ciclismo su pista, al Velodromo di Monticelli tre giorni con tante stelle internazionali

Si preannuncia un grande spettacolo al Velodromo "Bartolini" di Ascoli Piceno per il "3° International Piceno Sprint - 2° Gran Prix Città di Ascoli - Memorial Cav. Alfonso Ceci" in programma il 18, 19 e 20 Luglio con gare di altissimo livello internazionale grazie all'adesione dei migliori pistard provenienti da ben 25 nazioni di 4 continenti (America, Asia, Africa ed Europa).

Alla manifestazione Uci-CL2, allestita dal Team Ceci Dreambike, si svolgerà al Velodromo del quartiere Monticelli e sarà valida per l'assegnazione di punti di qualificazione alle prossime tappe di Coppa del Mondo. Hanno aderito stelle di prima grandezza nel firmamento mondiale del ciclismo su pista come il britannico Jason Kenny (6 ori olimpici e 3 mondiali), la belga campionessa del mondo Nicky De Grendele ed il greco Christos Volikakis, doppio oro ai recenti European Games a Minsk. In programma tutte le specialità olimpici e di Campionato del Mondo individuali sia "veloci" che "endurance" maschili e femminili (Sprint, Keirin, Omnium, Chilometro da Fermo, Corsa a punti e Scratch).

L'adesione di atleti di quasi tutte le nazioni europee, unitamente alle rappresentativa provenienti da Kazakistan, Uzbekistan, Giappone, Sudafrica, Argentina, Usa, Thailandia e Suriname, sono il riconoscimento dell'impegno agonistico-organizzato del sodalizio ascolano che con la realizzazione del nuovo Velodromo a Campolungo avrà la possibilità di allestire formazioni agonistiche di livello internazionale come nell'ultimo decennio e manifestazioni spettacolari di livello sempre crescente.

La manifestazione, patrocinata dall'Assemblea Regionale Marche e dal Comune di Ascoli Piceno, sarà ad ingresso gratuito per il pubblico con la possibilità di ammirare dal vivo i tanti talenti ascolani del Piceno Cycling Team Ceci Dreambike ed ammirare le tante stelle in gara.





© Riproduzione riservata