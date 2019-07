Ascoli Calcio, ci siamo per l'arrivo di Brlek che ha già incrociato la strada di Ninkovic

E' fissato per Venerdì 12 Luglio all'Hotel "La Corte del Sole" il raduno dell'Ascoli Calcio in vista della stagione sportiva 2019/2020. Per quella data il direttore sportivo bianconero Antonio Tesoro conta di ufficializzare l'ingaggio di Petar Brlek. Il 25enne centrocampista croato, sotto contratto con il Genoa fino al 30 Giugno 2022, la scorsa settimana ha infatti trovato l'accordo per il passaggio al Picchio con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto a favore dei marchigiani. In maglia bianconera ritroverebbe il fantasista Nikola Ninkovic, classe 1994 come lui, con cui ha condiviso una breve parentesi nelle file del Genoa nell'estate 2017 (il serbo alla fine di quella sessione di mercato passò poi all'Empoli di Vincenzo Vivarini).

SCHEDA

Nato a Varasdino, ad 80 chilometri dalla capitale Zagabria, il 29 Gennaio 1994, Brlek è alto 182 centimetri per 75 chilogrammi. E' destro naturale, con buone qualità tecniche, senso del gol e si trova particolarmente a suo agio nel ruolo di mezzala sinistra in un centrocampo a 3. Nell'ultima stagione ha militato in prestito al Lugano, nel massimo campionato svizzero, con un totale di 28 presenze e 2 reti. Con il Genoa è riuscito a collezionare 5 presenze in Serie A (contro Chievo, Lazio, Cagliari, Fiorentina e Sassuolo) e 2 in Coppa Italia nella stagione 2017/2018, oltre a ben 55 apparizioni ed 11 reti con la maglia dei polacchi del Wisla Cracovia. In Croazia invece è esploso nelle file dello Slaven Belupo con un totale di 123 presenze, 7 reti e 7 assist. Ha militato in tutte le Nazionali croate dall'Under 15 all'Under 21, collezionando 4 presenze nel Mondiale Under 20 del 2013.









