Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 10 Luglio. Calano le temperature

Ascoli Piceno

Condizioni di maltempo con piogge abbondanti sin dal mattino e temporali forti al pomeriggio; fenomeni in attenuazione nel corso della serata. Temperature comprese tra +16°C e +24°C.

Marche

Maltempo nel corso della giornata con piogge abbondanti nella mattinata su tutto il territorio, temporali intensi nel pomeriggio. Migliora in serata salvo residue piogge sui settori interni meridionali.

Nazionale

Maltempo al mattino sulle regioni settentrionali con piogge e temporali, più intensi sull'Emilia Romagna. Migliora il tempo dal pomeriggio con locali residue piogge in Emilia Romagna e solo qualche temporali su Alpi e prealpi. Stabile poi in serata e nottata. Forte maltempo al centro Italia con piogge e temporali diffusi, specie tra Umbria, Marche e a seguire anche in Abruzzo. Tendenza al miglioramento del tempo in serata sulla Toscana e in nottata su tutte le regioni centrali. Tempo instabile anche al sud Italia con piogge o temporali al mattino in Sardegna e Campania, asciutto altrove. Durante la giornata fenomeni in spostamento anche su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale. Migliora in Sardegna dal pomeriggio.

Temperature in sensibile calo in tutta Italia.

