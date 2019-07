''La Notte dei Desideri'', torna l'appuntamento clou dell'estate della costa marchigiana

Ritorna per il quarto anno consecutivo, la serata clou dell'estate marchigiana: "La Notte dei Desideri". Tantissimi gli appuntamenti che i vari comuni della costa marchigiana stanno programmando per l'ultimo Venerdi di Luglio 2019 fra balli, degustazioni, mostre, animazioni, conferenze scientifiche, letture e serate a tema di ogni tipo, chiunque riuscirà a trovare l'intrattenimento ludico e culturale preferito.

"La Notte dei Desideri" sarà la notte più lunga e divertente della costa marchigiana e, sicuramente la più estesa: da Gabicce a San Benedetto del Tronto. Sotto l'egida della Regione Marche (Assessorato al Turismo), l'intera costa marchigiana festeggerà gli eventi proposti da ogni singolo comune per celebrare la piacevolezza della vacanza al mare e nei territori dell’entroterra marchigiano: ogni comune, secondo un calendario che ci apprestiamo a comunicarvi, ha coinvolto associazioni di categoria, volontari, pro-loco, e società specializzate, per aderire all'iniziativa, regalando un sogno ai cittadini ed ai turisti che vorranno trascorrere il 26 Luglio sulla costa adriatica.

Anche quest'anno è prevista l'animazione dal vivo con 6 dirette radiofoniche dai comuni di Pesaro, Fano, Falconara Marittima, Porto Recanati, Lido di Fermo, San Benedetto del Tronto.

APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

GABICCE MARE

FESTIVAL GABICCE IN ROSA

H. 21:30 - P.zza Municipio

Concerto della San Marino Concert Band. Dirige il M. Dino Gnassi

Trenta orchestrali diretti dal M. Dino Gnassi daranno vita a una grande notte di musica. Il concerto «Donne che cantano e incantano» propone un repertorio delle migliori artiste femminili di tutti i tempi.

H. 23:00 - P.zza Municipio

EVENTO LUMINOSO

Verranno liberati i desideri in volo con un lancio di palloncini biodegradabili con luci led.

_____________________

PESARO

NOTTE DEI DESIDERI 4° EDIZIONE

H. 19:30 - P.le della Libertà

EVENTO PER BAMBINI

Animazione e Laboratori sul palco di Piazzale della Libertà dedicata alle famiglie e ai bambini.

IL BATTESIMO DELLA SELLA

Cavalli e pony saranno a disposizione gratuitamente di bambini e adulti per il battesimo della sella.

CANDELE IN PIAZZA

Allestimento con candele del Piazzale della Libertà e zone limitrofe.

_____________________

FANO

LA NOTTE DEI DESIDERI

H. 20:00 - 1:00 - Torrette di Fano

EVENTO LUMINOSO

SPETTACOLO, MERCATINI

EVENTO PER BAMBINI

MENU DEL DESIDERIO

Serata musicale con mercatini e spettacoli lungo il litorale di

Torrette di Fano con uno spettacolo piromusicale e diretta radio.

_____________________

MAROTTA - MONDOLFO

SPETTACOLO DI BENEFICENZA DI SENSIBILIZZAZIONE AL TEMA DELL'AUTISMO

H. 20:00 - P.zza dell'Unificazione

Marotta

«SERATA DI ARTE VARIA»

con l'Artista comico-imitatore Antonio Mezzancella

Spettacolo di beneficenza a cura dell'Associazione Omphalos Autismo & Famiglie.

_____________________

SENIGALLIA

VINO E CIBO IN SPIAGGIA

da Venerdì 26 a Domenica 28 luglio 2019.

A partire dalle H. 17:30 Lungomare Levante e Ponente e Rotonda a Mare

26/27/28 luglio

VINO E CIBO IN SPAGGIA

Weekend della “Notte dei Desideri” con una degustazione di prodotti tipici d'eccellenza in spiaggia a cura dell'Associazione “I Prodotti Nobili Marchigiani e Italiani”.

Sabato 27 luglio

FESTA DELLA ROTONDA

H. 21.30 - Rotonda a Mare P.le della Libertà

FILIPPO GRAZIANI IN CONCERTO

H. 23.45

SPETTACOLO PIROTECNICO

H. 24.00

MOKA IN CONCERTO

In collaborazione con la Consulta dei Giovani di Senigallia.



Domenica 28 luglio

CONCERTO ALL'ALBA

H. 5.30 - Rotonda a Mare P.le della Libertà

Marco Santini al violino e Lucia Santini al pianoforte si esibiranno nell'ormai consueto concerto all'alba.

_____________________

MONTEMARCIANO

CENA AL CHIARO DI LUNA

H. 20:00 - Lungomare Marina di Montemarciano

CENA IN SPIAGGIA A LUME DI CANDELA

La cena sarà accompagnata da un sottofondo musicale acustico.

Dopo cena sarà possibile osservare la volta celeste con un'associazione di astrofili.

DRESS CODE: BIANCO

_____________________

FALCONARA MARITTIMA

NOTTE BIANCA DEI DESIDERI

H. 21:00 - 24:00 - in spiaggia

CENA IN ABITO BIANCO

SPETTACOLO DELLE FARFALLE LUMINOSE

Elegante parata di farfalle luminose accompagnate da incredibili ed originali artisti polivalenti che eseguiranno performances itineranti di giocoleria luminosa, magie di fuoco, equilibrismo.

LANTERNE GALLEGGIANTI E

DESIDERI SULLE ONDE DEL MARE

Ad allietare la serata, la diretta radiofonica.

DRESS CODE: BIANCO

_____________________

ANCONA

ANCONA BEAT: L'EPOCA DEI DESIDERI

H. 21:00 - Mole Vanvitelliana

Per la notte dei desideri 2019 La Mole di Ancona ci riporta negli anni Sessanta con un'edizione speciale del festival Ancona Beat, che vedrà sul palco musicisti provenienti da tutta Italia e impegnati a rivivere i suoni e le atmosfere del periodo in cui sembrava che tutti i desideri potessero avverarsi.

L'evento è gratuito.

Si esibiranno Via Verdi, Le Frequenze di Tesla, Gene Guglielmi e altri gruppi.

_____________________

SIROLO

NOTTE DEI DESIDERI E FESTA 26^ BANDIERA BLU

H. 20:00 - 24:00 - Via Giulietti

MERCATINO DELL’ARTIGIANATO

H. 21:30 - 24:00 - P.zza V. Veneto

SPETTACOLO INTERATTIVO CON IL PUBBLICO

_____________________

NUMANA

MARCHE FAMILY SHOW

H. 18:00 - 20:00 - P.zza Miramare

EVENTI PER BAMBINI

MARCHE FAMILY SHOW prodotto dall'ASSOCIAZIONE ARTE VIVA consiste in uno spettacolo itinerante per l'Italia pensato per far divertire le famiglie del territorio e non solo. Un format originale che coinvolge il pubblico di ogni età. Per la giornata del 26 luglio è prevista una parte ludico-creativa con animazione per bambini, balli di gruppo, gonfiabili,e mascotte itineranti cercando di ricreare un'atmosfera di mistero e di magia.



H. 21:30 - P.zza Miramare

SPETTACOLO MUSICALE PER FAMIGLIE

Un gran varietà di Musica e spettacolo attraverso un musical che prevede più di 40 cambi d'abito e di atmosfere diverse.

Sullo sfondo del Palco sarà installato un maxischermo dove verranno riprodotte le più belle immagini del territorio Marchigiano con i prodotti tipici e del patrimonio artistico culturale.

H. 23:30 - P.zza Miramare

GIOCHI PIROTECNICI

DRESS CODE:

Tutti i partecipanti indosseranno un braccialetto STAR LIGHT BIANCO che verrà attivato durante lo spettacolo.

_____________________

PORTO RECANATI

ADDAMS IN LOVE

MUSICAL

H. 21:30 - Arena Gigli

La sceneggiatura del musical è tratta dai personaggi della Famiglia Addams. La trama richiama le vicende di una famiglia alquanto bizzarra in cui vivono personaggi del tutto fuori dal comune che si trovano a fare i conti con vicende impreviste ed eventi imprevedibili.

Durante la serata:

- Saranno istituite due postazioni di lancio dei palloncini, la prima all'interno dell'Arena Gigli e la seconda presso il parco Eurovillage.

- Planetarium presso piazza F.lli Brancondi e mostra sul cinquantesimo anno dallo sbarco sulla luna al Castello Svevo. Fino al 30/9/2019.

_____________________

CIVITANOVA MARCHE

POPSOPHIA E MOSTRA SPACE ODDITY

Una grande e unica mostra sul tema "Verso l'infinito ed oltre", con decine di videoistallazioni, che attraversano tutto il centro di Civitanova Alta.

Popsophia è il Festival del contemporaneo dedicato ai temi della produzione culturale raccontata dal “pop" e indagata dalla filosofia.

H. 18.00 - 24.00 - in spiaggia

MENÙ DEL DESIDERIO

Presso tutti i ristoranti aderenti cene a tema con musica, animazioni ed intrattenimento per i bambini.

EVENTI PER BAMBINI

Tutti gli stabilimenti allestiranno di bianco. Avranno a disposizione dei lumini. A tutti i bambini verranno dati dei bigliettini da appendere al loro palloncino sui quali dovranno scrivere un desiderio.

A mezzanotte verranno accesi tutti i lumini.

_____________________

PORTO SANT'ELPIDIO

LA NOTTE DEI DESIDERI

area ex Orfeo Serafini

MUNDIAL BEACH SOCCER

Evento sportivo

Durante la serata del 26 luglio sono previsti gli incontri validi per le semifinali che decreteranno le due squadre che si affronteranno nella finalissima di sabato 27.

H. 22:00

LANCIO DI PALLONCINI

Con appesi i desideri dei bambini

H. 20:00

MENÙ DEL DESIDERIO

I ristoranti aderenti proporranno un menù speciale da consumare a lume di candela.

DRESS CODE: tutti i partecipanti saranno invitati ad indossare capi di colore bianco o giallo.

_____________________

PORTO SAN GIORGIO

IL MARE DENTRO

Festival di mare e di costa: geografie, storia, filosofia, visioni, letterature, scienze

H. 21:00 - Villa Bonaparte

"DISORGANICI. MAESTRI INVOLONTARI DEL NOVECENTO"

con Filippo La Porta

a seguire

«ANNA MARIA ORTESE E LA POESIA»

con Licia Maglietta

Una serata dedicata agli intellettuali disorganici del Novecento italiano. Figure assai poco disciplinate che si sono rivelate dei veri e propri maestri per le generazioni che sono venute e che verranno. Nella seconda parte della serata l'attenzione si focalizza su una tra le più rappresentative di queste figure: Anna Maria Ortese, con il suo pensiero emotivo molto prossimo alla poesia.

___________________

FERMO

UNA NOTTE DEI DESIDERI A FERMO

H. 21:15 - Capodarco, Arena dei Clareni

«CINEMOON – CINEMA INTERSTELLARE»

Spettacolo di proiezione

cinematografica e dibattito all'aperto.

H. 21:30 - P.zza del Popolo

Apertura della

«38° EDIZIONE DELLA CAVALCATA DELL'ASSUNTA»

Spettacolo del Gruppo Musici e Sbandieratori.

H. 21:30 - Teatro all'aperto di Villa Vitali

VILLAINVITA, ARISA

piano & voce

Concerto per piano e voce

H. 21:30 - Torre di Palme, Largo Milone

ASCOLTA PENELOPE

Storie di Amori dannati

Lezione-spettacolo su Odisseo e i suoi amori, di e con Cesare Catà.

___________________

ALTIDONA

IL VILLAGGIO DEI BAMBINI

H. 21:30 - P.zza Garibaldi Marina di Altidona

Spettacolo per bambini e famiglie con giochi, magie, giocoleria e spettacoli con bolle di sapone.

___________________

CUPRA MARITTIMA

TEMPI DI ARATURA

SERATA FOLKLORISTICA TRA LE COLLINE CUPRENSI

A partire dalle H. 18:30

Contrada San Michele

Durante la serata verranno liberati in aria palloncini luminosi a cui saranno attaccati i desideri dei partecipanti.

___________________

GROTTAMMARE

FASHION MOOD – ECCELLENZE IN PASSERELLA

H. 21:00 - P.zza Kursaal

Sfilata di moda e intrattenimenti con musica, balli e comicità.

evento organizzato dalla Cna di Ascoli Piceno.

___________________

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

LA NOTTE DEI DESIDERI

P.zza Mar del Plata - Area Portuale e Centro Cittadino

FESTA DELLA MADONNA DELLA MARINA

Festa in onore della Madonna della Marina oltreché occasione molto suggestiva per i turisti di conoscere "da dentro" la cultura marinara di S. Benedetto, è soprattutto omaggio della città al "suo" mare.

Area ex-galoppatoio

BOBO SUMMER CUP

Evento di sport e solidarietà con scopi benefici.

Bobo Vieri, ex bomber della nazionale e beniamino delle folle, oggi è un campione di Footvolley! Dal connubio tra questo sport e il campione è nata un'iniziativa benefica, che permetterà di raccogliere fondi.

H. 21:30 - Giardino Asilo Merlini

INCONTRI CON L'AUTORE

GIULIO PERRONE PRESENTA «L'AMORE FINCHE' RESTA»

Ambientato in una Roma quotidiana, tra l'indolente routine del caffè al Bar Sport e il tifo calcistico, Giulio Perrone costruisce un personaggio cronicamente indeciso, tremendamente reale e irresistibile. Un uomo vero.

H. 18:00 - 24:00 - Palazzina Azzurra

MOSTRA D'ARTE

«VEDO NUDO. ARTE TRA SEDUZIONE E CENSURA»

A cura dell'associazione Culturale Verticale d'Arte,

H. 21:00 - Circolo Nautico

RECITAL DEL MARE

Una nuova edizione del Recital del mare proporrà letture, musiche, danze e scenette che vedranno affiancarsi la lingua italiana e il dialetto per arricchire e ampliare l'orizzonte linguistico che identifica la nostra visione del mare.

H. 16:00 - 2:00 - Viale Moretti, P.zza Matteotti,

Via XX Settembre

TESORI IN CENTRO

Mercatini ed esposizione di prodotti artigianali.





© Riproduzione riservata