Ascoli Piceno, quarta edizione del raduno automobilistico ''Alfa Club Marche''

Il direttivo dell’“Alfa Club Marche” esprime le più sentite condoglianze per l’improvvisa scomparsa di Salvatore D’Ardia componente e socio attivissimo del sodalizio. Proprio alla memoria di Salvatore si è deciso di dedicare la quarta edizione del raduno automobilistico in programma domenica 14 luglio. Si è inteso, seppure con il dolore nell’animo, non cancellare la manifestazione prevista in modo da celebrarne il ricordo e l’impegno.



La 4° edizione del raduno automobilistico, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, si terrà domenica prossima nella splendida cornice dell’entroterra ascolano percorrendo lo storico tracciato della cronoscalata “Coppa Paolino Teodori”. Si tratta di una sorta di ritorno alle origini per il Club costituito dagli appassionati marchigiani della mitica “Casa Automobilistica del Biscione” fondata nel 1910.

Il programma di domenica prossima prevede alle ore 9 il ritrovo a P.zza Arringo, nel cuore del centro storico della città delle Cento Torri, dove il pubblico potrà ammirare da vicino le splendide vetture dell’Alfa Romeo, da sempre sinonimo di sportività, velocità e design aerodinamico. Non mancheranno esemplari della nuova 4C, altri bolidi della gamma attuale ma anche storiche automobili, icone del passato. Alle ore 11 è in programma la partenza in carovana, in direzione Colle San Marco, dei veicoli scortati dai motociclisti. Quindi, alle 12, è fissata la partenza alla volta di San Giacomo sulle orme del storica “Coppa Paolino Teodori” nel magnifico panorama che spazia dai Sibillini al Mare Adriatico.





© Riproduzione riservata