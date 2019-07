Cupra Marittima: teatro, appuntamento con ''Lucrezio e l'infinito''

Sabato 13 luglio alle ore 21.15, presso il Parco Archeologico di Cupra Marittima, area Foro Romano, prosegue il ventunesimo TAU/Teatri Antichi Uniti nato dall’impegno congiunto di MiBAC, Regione Marche, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, AMAT e tredici Comuni marchigiani che ospitano la rassegna.



L’appuntamento è con la conversazione teatrale Lucrezio e l'infinito con Giorgio Colangeli, Lucilio Santoni e Clementina Perozzi, una cavalcata letteraria che mostra come il poeta latino, anticipando Giacomo Leopardi, abbia dato soluzioni poetiche a problemi filosofici: i limiti e l'infinito sono, da sempre, materia contraddittoria e feconda per scrivere la vita e le sue inquietudini. Nello spettacolo - in cui si affina l'arte della lettura e la pratica dell'ascolto, come momenti necessari per un'educazione all'esperienza estetica - le parole saranno accompagnate dalle note del clavicembalo di Clementina Perozzi.

Giorgio Colangeli è un attore molto noto per i numerosi film ai quali ha lavorato negli ultimi anni, nonché per aver partecipato ad alcune fiction di successo per Rai1, quali Braccialetti rossi e Tutto può succedere. Ha vinto anche un David di Donatello nel 2007 col film L'aria salata.

Lucilio Santoni è scrittore e operatore culturale. Insieme a Colangeli ha scritto recentemente il libro “Il folle volo – da Dante al tempo che verrà” uscito per Castelvecchi.

La serata è preceduta alle 19.30 da una visita al Parco archeologico a cura dell'Archeoclub di Cupra, seguita da un AperiTAU offerto da Oasi degli Angeli, Le Caniette, Forneria Tassotti, Oleificio Castelli Marino, Pizzeria Arcobaleno, Il Porticciolo (chef Maurizio Digiuni). Ingresso allo spettacolo gratuito. Info su www.amatmarche.net.