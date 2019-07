Beach soccer, presentata la tappa della Serie Aon 2019 a San Benedetto del Tronto

Il grande Beach Soccer torna a San Benedetto per la dodicesima volta nella propria storia e lo fa con lo spettacolo della Serie Aon 2019. Trenta partite alla Globo Beach Arena da venerdì 12 a domenica 14 luglio, con la grande novità rappresentata da Sky Sport, che tra le altre trasmetterà la partita dell’Happy Car Samb contro Catania (domenica 12 luglio alle ore 18,15 su Sky Football).

I rossoblù padroni di casa di mister Oliviero Di Lorenzo giocheranno sempre allo stesso orario, affrontando nell’ordine Napoli e Lamezia prima dei siciliani. Confermato l’accordo con radio Kiss Kiss, ci saranno anche le testate nazionali Corriere dello Sport e Tuttosport che dedicheranno più di dieci pagine d’informazione e di pubblicità.

«Ci aspettano giornate di grande festa - afferma l’assessore allo sport Pierluigi Tassotti -, siamo contenti di dare visibilità a questo sport in una città come San Benedetto, rappresentata alla grande dall’Happy Car Samb Beach Soccer».

«Speriamo di aggiungere nuovi trofei alla bacheca rossoblù - affermano in coro il presidente della Samb Beach Soccer Giancarlo Pasqualini e il numero uno di Happy Car Francesco Carfagna -. Sette titoli li abbiamo già conquistati, ma non vogliamo fermarci qui. Aspettiamo tutti i tifosi alla Globo Beach Arena per spingere verso il successo i nostri giocatori».

«San Benedetto e le Marche sono una splendida realtà e ogni anno ci permettono di valorizzare al meglio il nostro sport - dichiara il coordinatore nazionale del dipartimento Beach Soccer Ferdinando Arcopinto -, ricordando a tutti che questo è l’unico campionato ufficiale di Beach Soccer. L’ingresso di Sky è una grande cosa per tutto il movimento, stiamo crescendo anno dopo anno».

«Ringraziamo tutta l’organizzazione di questa meravigliosa tappa a San Benedetto - dichiara il componente della Lega Nazionale Dilettanti Ivo Panichi -. Siamo sicuri che vivremo giornate di grande festa alla Globo Beach Arena, aspettiamo un pubblico numeroso nel weekend per goderci sole, mare e sport di alto livello».





