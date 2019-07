Iom Ascoli Piceno alla ''Race for the cure'' a Matera contro i tumori al seno

Il 28 e 29 Settembre lo Iom Ascoli Piceno onlus organizza un pullman per partecipare alla "Race for the cure" che per la prima volta si terrà a Matera, città dichiarata dall’Unesco, nel 1993, patrimonio mondiale dell’umanità e designata capitale europea della cultura per l’anno 2019.

L’associazione partecipa da sempre alla maratona di Roma che si svolge ogni anno a maggio, e non vuole mancare alla prima Race che si terrà nella suggestiva città lucana. Un’occasione da non perdere per unire solidarietà e divertimento. I posti sono limitati per cui, per chi è interessato, sollecitiamo la prenotazione entro e non oltre Giovedì 18 Luglio con il versamento di una caparra di acconto.

PER INFO E PRENOTAZIONI: SEGRETERIA IOM 0736.358406

