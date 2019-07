Ascoli Calcio: Frattesi continua in Serie B, ufficiale il suo passaggio in prestito all'Empoli

L'ex mezzala dell'Ascoli Davide Frattesi è da oggi ufficialmente un nuovo giocatore dell'Empoli e continuerà a militare nel campionato di Serie B anche nella prossima stagione. Il 19enne centrocampista romano sbarca alla corte di Cristian Bucchi con la formula del prestito secco dal Sassuolo, club con cui è sotto contratto fino al 30 Giugno 2022.

Ecco il comunicato pubblicato in serata sul sito della squadra toscana: "L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva Sassuolo Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di Davide Frattesi. Davide Frattesi è un centrocampista italiano nato a Roma il 22 settembre 1999. Cresciuto nel settore giovanile della Roma (dove vince una Coppa Italia e una Supercoppa Primavera), nel luglio del 2017 viene acquistato dal Sassuolo, dove esordisce in Coppa Italia a dicembre. Nell’ultima stagione ha giocato, in prestito nell’Ascoli, chiudendo la stagione con 33 presenze. Frattesi ha vestito le maglie di tutte le selezioni nazionali giovanili: nel 2018 con l’Under 19 ha chiuso al secondo posto l’Europeo; lo scorso maggio ha giocato da titolare e protagonista (2 gol in sei gare, tutte da titolare) il Mondiale Under 20 con l’Italia di Nicolato".

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato in serata sul sito del Sassuolo: "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di mercato:

ERLIC Martin ('98, difensore) ceduto a titolo definitivo allo Spezia Calcio.

MARCHIZZA Riccardo (98' difensore) ceduto a titolo di prestito allo Spezia Calcio.

RICCI Federico (94' attaccante) ceduto a titolo di prestito allo Spezia Calcio.

FRATTESI Davide ('99, centrocampista) ceduto a titolo di prestito all'Empoli F.C".





