''Gli itinerari della fede'', a Monteprandone torna la “Camminata per Sant'Anna”

E’ in programma per Sabato 27 Luglio alle ore 18:15 un nuovo appuntamento con l’iniziativa “Camminata per Sant’Anna” inserita all’interno del progetto “Gli itinerari della fede”. La manifestazione si svolge nella frazione Sant’Anna con una camminata programmata all’interno dei festeggiamenti organizzati dall’omonimo comitato. Il programma dell’iniziativa prevede una camminata aperta a cittadini di ogni età che prenderà il via in via del lavoro presso il Centro logistico intermodale Orlando Marconi.

Si tratta di una manifestazione non competitiva finalizzata alla promozione della salute ed alla conoscenza del territorio giunta alla quarta edizione. L’iniziativa è organizzata dal Circolo Acli Oscar Romero e dall’U.S. Acli Marche in collaborazione con la Diocesi di San Benedetto del Tronto (Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport) e con l’Associazione Sant’Anna. Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com oppure la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche”. La partecipazione alla “Camminata per Sant’Anna” ed al progetto “Gli itinerari della fede” è gratuita. Basta presentarsi 10 minuti prima del via sul luogo di partenza per la registrazione dei dati anagrafici.





© Riproduzione riservata