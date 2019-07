Festival dell’Appennino, torna a Settembre con le ultime tre tappe

L’estate del Festival dell’Appennino 2019 fa il pieno di presenze e partecipazione, per fare una pausa fino a settembre, in vista delle ultime tre date di questa edizione e avvia una preziosa collaborazione turistica con l’associazione Meta Italia 360.



Il progetto, realizzato insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno nell’ambito delle misure di contrasto alle conseguenze del sisma, propone anche per questa stagione il connubio vincente tra passione per il cammino e scoperta della cultura. Il risultato è una promozione turistica del territorio attraverso escursioni, spettacoli, musica, rappresentazioni teatrali nei borghi montani anche in lingua inglese e laboratori alchemici.

L’ultima tappa dello scorso 12 luglio ha inoltre inaugurato la collaborazione con l’associazione Meta Italia 360, accogliendo un gruppo di tredici persone arrivato dalla provincia di Vicenza. L'obiettivo è far scoprire i luoghi più nascosti d'Italia attraverso escursioni e visite guidate. Si tratta del primo pacchetto turistico all’interno del Festival dell’Appennino per il Masterplan Terremoto: un weekend di tre giorni costruito attorno al tema della Quintana. Il primo giorno è stato dedicato interamente al Festival dell'Appennino, il secondo alla scoperta dell’Eremo di San Marco con l’incontro con l'artista Giuliano Giuliani nella sua cava-laboratorio, per concludere ad Ascoli Piceno e ad Offida. Un secondo gruppo sarà accolto a settembre.

Il Festival dell’Appennino è una manifestazione aperta a tutta la comunità. Oltre alla Appennino Up, associazione capofila, i partner del progetto sono: Associazione Libero Spirito, Comune di Rotella, Comune di Montedinove, Compagnia dei Folli Srl, Consorzio Marche Maraviglia, Comune di Palmiano, Associazione Guide Turistiche Marche V Regio, Liceo Artistico Osvaldo Licini, Cammini della Marca, Comune di Arquata del Tronto, Comune di Ascoli Piceno, Istituto Celso Ulpiani, Spin Off Unicam ART & Co., Associazione Mountain Project, Comune di Venarotta, Comune di Montemonaco.