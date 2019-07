Ascoli Piceno, presentata la rassegna ''Moda sotto le stelle''

È stato presentato stamattina nella Sala Odoardi della Camera di Commercio delle Marche – sede di Ascoli Piceno - il programma artistico della 35° Rassegna di Moda Sotto le Stelle.



Erano presenti: Natascia Troli, presidente Direttivo Territoriale Confartigianato MC-AP-FM, Luigi Contisciani presidente BIM Tronto, Gino Sabatini Presidente della CCIAA delle Marche, Marco Fioravanti Sindaco di Ascoli Piceno, Daniele Macellari Presidente regionale Abbigliamento, Catia Mancini e Rita Guerrieri del gruppo Sart&Stilisti della Confartigianato, nonché Paolo Capponi Ufficio Export-Divisione 100% Made in Italy per Confartigianato MC-AP-FM. L’evento si svolgerà ad Ascoli Piceno, come tradizione, in Piazza del Popolo venerdì 2 agosto 2019 con inizio alle ore 21.00 ed ha ottenuto il patrocinio della Regione Marche, il patrocinio e il sostegno economico e organizzativo del Comune di Ascoli Piceno, della Camera di Commercio delle Marche e del BIM Tronto.

Numerose le sartorie presenti, i giovani emergenti, gli orafi delle Marche, i calzaturieri e produttori artigianali di accessori e pelletterie. L’organizzazione ringrazia i main partner: Gruppo Banca Desio e ATF srl. Numerose anche le imprese che hanno voluto sostenere in qualità di sponsor la manifestazione: Dott.ssa Nadejda Caciulina - Medico Chirurgo e Medico Estetico, Varma Srls, Picchio Gronde di Fiorelli Mirco, Cicchetti Caffetteria Pasticceria, Ditta Neri Giuseppe & C. snc, Edilmorgan srl, F.A.M. si Filiaggi Genoveffa, Mf Vending srl, Poggio Scavi di Marco Di Lorenzo. Media Partner: Radio Lattemiele - TVRS - MEDIASET TvModa – Modamania

Nel sito web https://www.apfm.it/rassegna-di-moda/ l’ufficio stampa della Confartigianato MC-AP-FM ha raccolto il repertorio di tutte le edizioni del Défilé a partire dal 2006 fino all’anno corrente, con le locandine, l’elenco degli artigiani protagonisti e le foto di ciascuna edizione.

La serata sarà condotta da Marco Moscatelli con la partecipazione speciale di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.



Tra gli ospiti:

Piero Romitelli giovane autore marchigiano ha scritto i brani che Loredana Bertè e Il Volo hanno presentato all’ultimo Festival di Sanremo. Dopo il successo ottenuto nel 2005 ad “Amici di Maria De Filippi” come cantante, la sua carriera è infatti proseguita con la scrittura di canzoni per moltissimi acclamati artisti.

Il chitarrista Giuliano Cardella che proporrà due pezzi rock in alcuni significativi momenti moda. La sua professionalità lo ha portato ad esibirsi oltre Oceano in esclusivi club di Los Angeles, Bangkok e Londra. Collabora da tempo con la Marshall America nella realizzazione di video dimostrativi.

A salire sul palco anche il comico Angelo Carestia: direttamente da “Zelig” la sua esibizione sarà un susseguirsi di gag, battute e personaggi, tra imitazioni, canzoni e monologhi comici con i suoi molteplici personaggi, tutti da scoprire! Celebri le sue imitazioni di personaggi del mondo dello spettacolo e della tv, oltre alle battute sagaci dei politici italiani.

Le coreografie della serata sono affidate ad Ashin Varjavandi danzatore, performer coreografo internazionale, mescola le danze urbane ai linguaggi più sperimentali della ricerca contemporanea. Al termine una sorpresa con gli artisti del Circo Takimiri, il leggendario circo maceratese che in oltre 60 anni di attività continua a regalare emozioni e divertimento.

Sulla passerella di Piazza del Popolo tornerà, per il quarto anno consecutivo, anche Jo Squillo, per riprendere ogni dettaglio delle creazioni artigiane e realizzare una puntata speciale della trasmissione “TV MODA” che, durante il mese di agosto, riproporrà una corposa sintesi della manifestazione sui canali del network Mediaset (Rete4, La5, Tgcom24, Class TVMODA Sky 180, Class CNBC Sky 507).