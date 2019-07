Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Martedì 23 Luglio

Ascoli

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampie schiarite sia nel corso della mattinata sia poi al pomeriggio; sereno anche nelle ore serali. Temperature comprese tra +19°C e +31°C.

Marche

Giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno al mattino e a l pomeriggio sia sulla costa che sui settori interni; i cieli saranno prevalentemente sereni anche nelle ore serali su tutto il territorio.

Nazionale

Possibili acquazzoni o temporali isolati al Nord nelle ore pomeridiane, con i fenomeni che si concentreranno soprattutto sulle Alpi centro occidentali. Cieli sereni o poco nuvolosi sugli altri settori per tutto l'arco della giornata. Qualche nube innocua al mattino al Centro Italia, soprattutto tra Toscana e Lazio, mentre al pomeriggio il sole sarà prevalente sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. In serata e in nottata ancora tempo stabile con cieli sereni ovunque. Tempo stabile e generalmente soleggiato sulle regioni meridionali nelle ore diurne, salvo qualche innocuo addensamento sulla Sardegna e sulle coste tirreniche. Ampi spazi di sereno in serata e in nottata sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata