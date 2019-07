Grottammare, Cna Ascoli mette in passerella la moda picena e marchigiana

Exploit delle esportazioni fra il 2010 e il 2018 (record per il tessile, con un più 25,5 per cento). Incremento delle dimensioni aziendali (3,3 media dipendenti per azienda nel 2013, 4,4 nel 2017). Difficoltà ancora marcate per le microimprese del settore abbigliamento (sia per calo imprese che per perdita di posti di lavoro).



E’ questa la fotografia che la Cna di Ascoli, con i dati elaborati dal Centro studi della Cna regionale delle Marche, fa del sistema moda nella provincia Picena. “Un settore – spiega Doriana Marini, presidente regionale e vice presidente nazionale di Cna Federmoda – che ha bisogno di fare sistema. Sia per far valere la grande capacità artigiana e creativa delle produzioni, sia per informare ed educare all’utilizzo di prodotti di qualità e sostenibili. Tutto questo sistema di buone prassi devono essere rivolte ai consumatori ma soprattutto ai giovani che sono e saranno sia i potenziali acquirenti dei prodotti e soprattutto gli imprenditori del futuro”.

“Con questo spirito – spiega Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli – ci affacciamo a un appuntamento per noi ormai tradizionale. Ovvero la sfilata di moda con le Eccellenze in passerella della moda Picena e Marchigiana che quest’anno si svolgerà a Grottammare”. Per questa edizione del 2019 l’appuntamento con il fashion targato Cna è appunto a Grottammare, venerdì 26 luglio, alle ore 21, in piazza Kursaal. “Un evento – precisa Luigi Passaretti, presidente della Cna territoriale di Ascoli - che ha come obiettivo quello di far conoscere agli imprenditori, alla cittadinanza e a tutti gli interessati i prodotti della manifattura e le eccellenze del territorio nel settore del tessile, abbigliamento, calzature ed artigianato artistico. L’iniziativa mira a far sfilare, in una manifestazione di alto livello, le creazioni dell’eccellenza marchigiana del settore moda della nostra organizzazione coinvolgendo gli allievi delle Scuole di Moda del nostro territorio”. Impegno e lavoro per imprese e territorio che rimarca anche il sindaco di Grottammare, Enrico Piergallini, che, insieme all’assessore Lorenzo Rossi, hanno reso possibile questo appuntamento fashion della Cna nella località rivierasca. “Una nuova sinergia fra imprese e istituzioni – chiosa Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche – per creare nuove opportunità per tutto il sistema produttivo Piceno”.

“I mestieri coinvolti in questo evento – conclude Irene Cicchiello, responsabile del settore Moda per la Cna Picena - non si limitano a quelli della moda ma partecipano con la loro fattiva collaborazione anche gli acconciatori, l’estetiste, i fotografi, i grafici , tutti coordinati per la buona riuscita dell’evento all’insegna della tradizione e dell’innovazione del vero Made in Italy. Senza trascurare il fatto che una serata di festa e spettacolo sarà accompagnata da esibizioni e performance di svariati artisti”.

Negli ultimi anni il settore “pet” è sempre più in crescita e anche questo aspetto è stato colto dagli artigiani che partecipano alla sfilata. In particolare un’azienda Cna ha abbinato alle sue creazioni di moda abitini per “quattrozampe” che sfileranno anch’essi in passerella.

Altra novità dell’edizione 2019 della sfilata di moda targata Cna Picena, la sempre maggiore attenzione delle aziende riguardo ai materiali ecocompatibili e naturali. In passerella, quindi, anche seta, cachemire e fibre rigorosamente con tinture naturali e tutti Made in Italy. Insieme al sistema moda artigiano, infine, le scuole di formazione, che quest’anno si concretizzano con la sinergia fra Cna e gli istituti Ipsia, settore Moda, della provincia e della regione.





