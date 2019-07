Tennis, Travaglia festeggia il best ranking in carriera superando il primo turno a Gstaad

Buon inizio di Stefano Travaglia a Gstaad, in Svizzera, nel primo turno del torneo Atp 250 su terra rossa. Il 27enne tennista ascolano, diventato oggi numero 98 delle classifiche mondiali (best ranking in carriera) ha sconfitto il 23enne colombiano Daniel Elahi Galan, numero 215 nel ranking Atp e reduce dalle qualificazioni.

"Steto" soffre nel primo set, recupera un break di svantaggio e si impone al tie-break per 9-7. Nel secondo parziale il talento piceno prende il largo e vince per 6-3. Nel prossimo incontro Travaglia dovrà vedersela contro il 26enne spagnolo Roberto Carballes Baena, testa di serie numero 6 del torneo e 74° giocatore del mondo che ha sconfitto oggi in 3 set l'italiano Paolo Lorenzi.





