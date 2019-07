Pallavolo femminile, la De Mitri Volley Angels Project inserita nel raggruppamento G

Con l’ufficializzazione dei gironi del prossimo campionato di B2 di pallavolo femminile è iniziata la stagione 2019-2020 della De Mitri Volley Angels Project che è stata inserita nel raggruppamento G insieme a formazioni di Emilia, Romagna, Marche e Umbria. La formazione del direttore sportivo Fulvio Taffoni andrà a incontrare squadre che hanno rappresentato la storia della pallavolo italiana ed europea come per esempio l’Olimpia Teodora Ravenna, oltre che compagini di grande spessore tecnico e agonistico. Rispetto al girone della passata stagione, che comprendeva anche squadre dell’Abruzzo e della Puglia, questo appare dal punto di vista chilometrico un raggruppamento più abbordabile, con trasferte all’interno dei 300 km, anche se non ci saranno le altre squadre picene (Pagliare e Offida) che sono state inserite nel girone meridionale con campane e pugliesi.



Ecco le formazioni che faranno parte del girone G. Polisportiva Persicetana, Vtb Pianamiele Bologna, Blue Line Libertas Forlì, Olimpia Teodora Ravenna, Fenix Faenza, Liverani Lugo, Emanuel Riviera Rimini, Pieralisi V Pan Jesi, Conero Volley Numana Blu Ancona, Corplast Corridonia, Bcc Fano-Pedini Calcinelli Lucrezia, Volley Ponte Felcino e Faroplast School Volley Perugia. I calendari verranno ufficializzati dopo il prossimo 27 luglio dalla Federazione Italiana Pallavolo.