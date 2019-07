Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 25 Luglio

Ascoli Piceno

Condizioni di tempo stabile con ampie schiarite nel corso delle ore diurne; in serata i cieli saranno generalmente sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +20°C e +33°C.

Marche

L’alta pressione che insiste sul Mediterraneo e sulla nostra Penisola determinerà un’altra giornata di tempo stabile e soleggiato sulle zone centrali. Sole prevalente sulle Marche nelle ore diurne salvo qualche innocuo addensamento pomeridiano in Appennino, cieli sereni o poco nuvolosi anche in serata e in nottata.

Nazionale

Instabilità pomeridiana sulle regioni settentrionali, con possibili acquazzoni e temporali su Alpi e Appennini che in serata potranno raggiungere anche le zone pedemontane. Cieli sereni o poco nuvolosi altrove senza fenomeni di rilievo. Giornata all'insegna della generale stabilità al Centro, con sole prevalente nelle ore diurne salvo qualche addensamento al pomeriggio sugli Appennini. Ampi spazi di sereno anche in serata e in nottata con qualche nube solo sulle coste tirreniche. Tempo asciutto e generalmente soleggiato al Sud nelle ore diurne, eccetto qualche nube innocua specie sulle coste di Campania e Calabria. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di generale stabilità con cieli sereni su tutte le regioni.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.





