Ciclismo su pista, ad Ascoli Piceno tre giorni intensi con il top del panorama mondiale

È andata in archivio con piena soddisfazione degli organizzatori del Team Ceci Dream Bike-Piceno Cycling Team la terza edizione dell’International Piceno Sprint Cup-Gran Prix Città di Ascoli-Memorial Cavalier Alfonso Ceci al culmine di tre giorni consecutivi di gare all’interno del velodromo Don Mauro Bartolini conosciuto anche con il nome di Monticelli.

Lo spettacolo non è mancato e il pubblico ha potuto apprezzare da vicino questa straordinaria manifestazione non solo in termini di numeri ma soprattutto di qualità. Anche quest’anno infatti lo standard dei campioni al via è stato di gran livello con il britannico Jason Kenny (6 ori olimpici e 3 mondiali), la campionessa del mondo Nicky De Grendele dal Belgio e il doppio oro ai recenti Giochi Europei di Minsk Christos Volikakis dalla Grecia, più gli azzurri Matteo Donegà (Cycling Team Friuli), Francesco Lamon (Fiamme Azzurre), Stefano Moro e Davide Plebani (Arvedi Cycling Team) che hanno disputato la tre giorni con la nazionale italiana diretta dal commissario tecnico Marco Villa.

Un bilancio positivo e ben oltre le più ottimistiche previsioni che premia un lavoro di squadra durato da tempo grazie allo staff capitanato dall’instancabile Claudio Ceci affiancato da Davide Ceci, Elpidio Seghetti, Giovanni Pizzingrilli, Antonio Marucci, Massimo Gemellesi, Paolo Ciciani, Venanzio De Panfilis, Serafino Salvi, Cesare Girardi, Nadia Ceci, Giuliana e Graziella Ciannavei.

Alla presenza di Marco Fioravanti (sindaco di Ascoli Piceno), Massimiliano Brugni (assessore alle politiche sociali di Ascoli Piceno), Armando De Vincentiis (maestro dello sport e delegato provinciale Coni Ascoli Piceno), Piero Celani (vice presidente del consiglio regionale Marche) e Lino Secchi (presidente del comitato regionale FCI Marche), tra le giornate di giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 luglio si sono svolte nello specifico 100 batterie tra qualificazioni, ripescaggi e finali per le gare internazionali UCI classe 2 per gli èlite (in palio punteggi utili ai fini della partecipazione nelle prove di Coppa del Mondo) e una dozzina per le categorie giovanili esordienti e allievi per l’assegnazione del titolo regionale omnium FCI Marche.

Da sottolineare tra le migliori prestazioni tecniche quella di Miriam Vece nei 200 metri lanciati (11”793 meglio del 12”090 nel 2018) per gli sprint così come per Jair Tion En Fa (10”37, battuto quello di Davide Ceci 10”910 nel 2017) mentre la strabiliante performance di Francesco Ceci nell’ultima gara del programma della tre giorni col tempo stratosferico di 1’05”773 nel chilometro da fermo ha fatto letteralmente impazzire il pubblico del velodromo in un tripudio di applausi perché la pista è la linfa vitale di tutta la famiglia Ceci non solo una scuola di vita ma anche una vera e propria scuola di settore.

Così Claudio Ceci, organizzatore dell’evento e responsabile del Centro Pista Ascoli Piceno: “È stata una tre giorni davvro esaltante con campioni olimpici, mondiali ed europei ma i ragazzi che frequentano la pista sono tutti campioni per me. Non mi aspettavo di mettere su un evento di alto livello che mi ha riempito di gioia e al contempo emozionato con la presenza di quattro continenti tranne l’Oceania. Essere arrivati al terzo anno con l’International Piceno Sprint Cup e il Gran Prix Città di Ascoli significa che stiamo crescendo per continuare l’opera di mio padre Alfonso che ha voluto tutto questo e finalmente possiamo condividere il progetto del nuovo velodromo di Campolungo di recente approvazione da parte della giunta comunale”.





SCRATCH UOMINI – 18 LUGLIO

1° Christos Volikakis (Cycling Team Volos)

2° Zafeirios Volikakis (Cycling Team Volos)

3° Francesco Lamon (Nazionale Italiana)

4° Kazushige Kuboki (Bridgestone Cycling)

5° Davide Plebani (Nazionale Italiana)





TEMPO RACE UOMINI – 18 LUGLIO

1° Francesco Lamon (Nazionale Italiana)

2° Kazushige Kuboki (Bridgestone Cycling)

3° Shunsuke Inamura (Bridgestone Cycling)

4° Christos Volikakis (Cycling Team Volos)

5° Zafeirios Volikakis (Cycling Team Volos)





ELIMINAZIONE UOMINI – 18 LUGLIO

1° Kazushige Kuboki (Bridgestone Cycling)

2° Shunsuke Inamura (Bridgestone Cycling)

3° Muradjan Khalmuratov (Uzbekistan)

4° Christos Volikakis (Cycling Team Volos)

5° Zafeirios Volikakis (Cycling Team Volos)





CORSA A PUNTI UOMINI – 18 LUGLIO

1° Davide Plebani (Nazionale Italiana)

2° Francesco Lamon (Nazionale Italiana)

3° Shunsuke Inamura (Bridgestone Cycling)

4° Muradjan Khalmuratov (Uzbekistan)

5° Kazushige Kuboki (Bridgestone Cycling)





OMNIUM FINALE UOMINI – 18 LUGLIO

1° Francesco Lamon (Nazionale Italiana)

2° Davide Plebani (Nazionale Italiana)

3° Shunsuke Inamura (Bridgestone Cycling)

4° Kazushige Kuboki (Bridgestone Cycling)

5° Matteo Donega (Cycling Team Friuli)





VELOCITA’ UOMINI – 18 LUGLIO

1° Jair Tjon En Fa (Uci World Cycling Center)

2° Aleksandr Dubchenko (Russian National Team)

3° Jai Angsuthasawit (Uci World Cycling Center)

4° Francesco Ceci (Fiamme Azzurre)





SCRATCH DONNE – 18 LUGLIO

1° Rachele Barbieri (Gs Fiamme Oro)

2° Martina Fidanza (Eurotarget Bianchi Vittoria)

3° Amber Joseph (Uci World Cycling Center)

4° Alzbeta Bacikova (Dukla Bratislava)

5° Francesca Selva (Tred Factory Racing)





TEMPO RACE DONNE – 18 LUGLIO

1° Rachele Barbieri (Fiamme Oro)

2° Amber Joseph (Uci World Cycling Center)

3° Alzbeta Bacikova (Dukla Bratislava)

4° Martina Fidanza (Eurotarget Bianchivittoria)





SPRINT DONNE – 18 LUGLIO

1° Miriam Vece (Valcar Cylance Cycling)

2° Tania Calvo Barbero (Gipuzkoa Ogiberri)

3° Elena Bissolati (Cicli Fiorin Cycling Team)

4° Nicky Degrendele (Uci World Cycling Center)

5° Sophie Capewell (Great Britain Cycling Team)





ELIMINAZIONE DONNE – 18 LUGLIO

1° Amber Joseph (Uci World Cycling Center)

2° Cataline Soto (Uci World Cycling Center)

3° Claudia Gnudi (Velusso South Africa)

4° Ekaterina Knebeleva (Uzbekistan)

5° Renata Baymetova (Eurotarget Bianchivittoria)





CORSA A PUNTI DONNE – 18 LUGLIO

1° Irene Usabiaga (Eustrak Euskadi)

2° Francesca Selva (Tred Factory Racing)

3° Rachele Barbieri (Fiamme Oro)

4° Martina Fidanza (Eurotarget Bianchivittoria)





OMNIUM FINALE DONNE – 18 LUGLIO

1° Rachele Barbieri (Fiamme Oro)

2° Martina Fidanza (Eurotarget Bianchi Vittoria)

3° Francesca Selva (Tred Factory Racing)

4° Alzbeta Bacikova (Dukla Bratislava)

5° Ana Usabiaga (Eustrak Euskadi)





KEIRIN UOMINI – 19 LUGLIO

1° Jai Angsuthasawit (Uci World Cycling Center)

2° Aleksandr Dubchenko (Russian National Team)

3° Sergey Ponomaryov (Kazakhstan National Team)

4° Sotirios Bretas (Cycling Team Volos)

5° Jair Tjon En Fa (Uci World Cycling Center)





CORSA A PUNTI UOMINI – 19 LUGLIO

1° Matteo Donega (Nazionale Italiana)

2° Kazushige Kuboki (Bridgestone Cycling)

3° Christos Volikakis (Cycling Team Volos)

4° Muradjan Khalmuratov (Uzbekistan Cycling Federat)

5° Zafeirios Volikakis (Cycling Team Volos)





SCRATCH UOMINI – 19 LUGLIO

1° Christos Volikakis (Cycling Team Volos)

2° Francesco Lamon (Fiamme Azzurre)

3° Shinsuke Inamura (Bridgestone Cycling)

4° Orestis Raptis (Cycling Team Volos)

5° Muradjan Khalmuratov (Uzbekistan Cycling Federat)





TIME TRIAL UOMINI – 19 LUGLIO

1° Francesco Ceci (G.S. Fiamme Azzurre) 1,06.381

2° Dmitrii Nesterov (Russian National Team) 1,06.654

3° Andrey Chugay (Kazakhstan National Team) 1,07,775

4° Worayut Kapunya (Uci World Cycling Center) 1,07.977

5° Ioannis Kalokeropulos (Cycling Team Volos) 1,08.336





KEIRIN DONNE – 19 LUGLIO

1° Nicky Degrendele (Uci World Cycling Center)

2° Maila Andreotti (Piceno Cycling Team)

3° Helena Casas Roige (Genesis Cycling Team)

4° Robyn Stewart (Ireland)

5° Sophie Capewell (Great Britain Cycling Team)





CORSA A PUNTI DONNE – 19 LUGLIO

1° Amber Joseph (Uci World Cycling Center)

2° Catalina Soto (Uci World Cycling Center)

3° Rachele Barbieri (Fiamme Oro)

4° Martina Fidanza (Eurotarget Bianchi Vittoria)

5° Francesca Selva (Tred Factory Racing)





SCRATCH DONNE – 19 LUGLIO

1° Alzbeta Bacikova (Dukla Bratislava)

2° Francesca Selva (Tred Factory Racing)

3° Irene Usabiaga (Eustrak Euskadi)

4° Amber Joseph (Uci World Cycling Center)

5° Martina Fidanza (Eurotarget Bianchivittoria)





KEIRIN UOMINI – 20 LUGLIO

1° Jai Angsuthasawit (Uci World Cycling Center)

2° Rafal Sarnecki (Team Poland)

3° Worayut Kapunya (Uci World Cycling Center)

4° Sotirios Bretas (Cycling Team Volos)

5° Aleksandr Dubchenko (Russian National Team)





SPRINT UOMINI – 20 LUGLIO

1° Jair Tjon En Fa (Uci World Cycling Center)

2° Jason Kenny (Great Britain)

3° Aleksandr Dubchenko (Russian National Team)

4° Sandor Szalontay (Veloclass-Velence)





OMNIUM FINALE UOMINI – 20 LUGLIO

1° Shunsuke Inamura (Bridgestone Cycling)

2° Matteo Donega (Nazionale Italia)

3° Muradjan Khalmuratov (Uzbekistan Cycling Fed.)

4° Stefano Moro (Nazionale Italia)





5° Kazushige Kuboki (Bridgestone Cycling)





TIME TRIAL UOMINI – 20 LUGLIO

1° Francesco Ceci (G.S. Fiamme Azzurre) 1,05,773

2° Jose' Moreno Sanchez (Arrueda Track Team) 1,06,658

3° Sandor Szalontay (Veloclass-Velence) 1,06,926

4° Yauhen Veramchuk (Minsk Cycling Club) 1,07,223

5° Andrey Chugay (Kazakhstan National Team) 1,07,227





KEIRIN DONNE – 20 LUGLIO

1° Nicky Degrendele (Uci World Cycling Center)

2° Sophie Capewell (Great Britain Cycling Team)

3° Anis Amira Rosidi (Team Sime Darby)

4° Helena Casas Roige (Genesis Cycling Team)

5° Robyn Stewart (Ireland)





SCRATCH DONNE – 20 LUGLIO

1° Joseph Amber (Uci World Cycling Center)

2° Rachele Barbieri (Fiamme Oro)

3° Alzbeta Bacikova (Dukla Bratislava)

4° Cataline Soto (Uci World Cycling Center)

5° Ana Usabiaga (Eustrak Euskadi)





TEMPO RACE DONNE – 20 LUGLIO

1° Joseph Amber (Uci World Cycling Center)

2° Francesca Selva (Tred Factory Racing)

3° Alzbeta Bacikova (Dukla Bratislava)

4° Cataline Soto (Uci World Cycling Center)

5° Rachele Barbieri (Fiamme Oro)





ELIMINAZIONE DONNE – 20 LUGLIO

1° Joseph Amber (Uci World Cycling Center)

2° Cataline Soto (Uci World Cycling Center)

3° Claudia Gnudi (Velosso South Africa)

4° Ekaterina Knebeleva (Uzbekistan)

5° Renata Baymetova (Uzbekistan)





CORSA A PUNTI DONNE – 20 LUGLIO

1° Joseph Amber (Uci World Cycling Center)

2° Rachele Barbieri (Fiamme Oro)

3° Irene Usabiaga (Eustrak Euskadi)

4° Alzbeta Bacikova (Dukla Bratislava)

5° Renata Baymetova (Uzbekistan)





SPRINT DONNE – 20 LUGLIO

1° Sophie Capewell (Great Britain Cycling Team)

2° Miriam Vece (Valcar Cylance Cycling)

3° Tania Calvo Barbero (Gipuzkoa Ogiberri)

4° Helena Casas Roige (Genesis Cycling Team)

5° Charlene Du Preez (South Africa)





OMNIUM FINALE DONNE – 20 LUGLIO

1° Joseph Amber (Uci World Cycling Center)

2° Rachele Barbieri (Fiamme Oro)

3° Alzbeta Bacikova (Dukla Bratislava)

4° Cataline Soto (Uci World Cycling Center)

5° Francesca Selva (Tred Factory Racing)





ESORDIENTI UOMINI TEMPO RACE – 18 LUGLIO

1° Luca Fraticelli (Alma Juventus Fano)

2° Alessandro Curzi (Rinascita)

3° Jonathan Gurabardhi (Alma Juventus Fano)

4° Davide Eusepi (Alma Juventus Fano)

5° Eugen Malshi (Alma Juventus Fano)





ESORDIENTI UOMINI ELIMINAZIONE – 18 LUGLIO

1° Jonathan Gurabardhi (Alma Juventus Fano)

2° Alessandro Curzi (Rinascita)

3° Luca Fraticelli (Alma Juventus Fano)

4° Giacomo Donato (Team Mazzei-Club Corridonia)

5° Eugen Malshi (Alma Juventus Fano)





ESORDIENTI UOMINI CORSA A PUNTI – 18 LUGLIO

1° Luca Fraticelli (Alma Juventus Fano)

2° Giacomo Donato (Team Mazzei-Club Corridonia)

3° Davide Eusepi (Alma Juventus Fano)

4° Jonathan Gurabardhi (Alma Juventus Fano)

5° Alessandro Curzi (Rinascita)





ESORDIENTI UOMINI OMNIUM FINALE – 18 LUGLIO

1° Luca Fraticelli (Alma Juventus Fano) campione regionale FCI Marche

2° Jonathan Gurabardhi (Alma Juventus Fano)

3° Giacomo Donato (Team Mazzei-Club Corridonia)

4° Alessandro Curzi (Rinascita)

5° Davide Eusepi (Alma Juventus Fano)





ESORDIENTI DONNE OMNIUM FINALE – 18 LUGLIO

1° Micol Mencaccini (Alma Juventus Fano)

2° Viola Faggiani (Alma Juventus Fano)

N.B. tale classifica rispecchia le medesime posizioni nelle singole specialità tempo race, eliminiazione e corsa a punti





ALLIEVI UOMINI SCRATCH – 19 LUGLIO

1° Alessio Beciani (Alma Juventus Fano)

2° Marco Fermanelli (Scap Trodica di Morrovalle)

3° Samuele Gambini (Scap Trodica di Morrovalle)

4° Diego Bracalente (Scap Trodica di Morrovalle)

5° Michele Cangiotti (Alma Juventus Fano)





ALLIEVE DONNE SCRATCH – 19 LUGLIO

1° Patrizia Parravano (Team Di Federico)

2° Melissa Lauretti (Team Di Federico)

3° Sara Gorini (Alma Juventus Fano)

4° Erika Viglianti (Team Di Federico)

5° Letizia Medori (Team Di Federico)





ALLIEVI UOMINI TEMPO RACE – 19 LUGLIO

1° Diego Bracalente (Scap Trodica di Morrovalle)

2° Michele Cangiotti (Alma Juventus Fano)

3° Samuele Gambini (Scap Trodica di Morrovalle)

4° Alessio Beciani (Alma Juventus Fano)

5° Marco Fermanelli (Scap Trodica di Morrovalle)





ALLIEVE DONNE TEMPO RACE – 19 LUGLIO

1° Patrizia Parravano (Team Di Federico)

2° Letizia Medori (Team Di Federico)

3° Melissa Lauretti (Team Di Federico)

4° Erika Viglianti (Team Di Federico)

5° Sara Gorini (Alma Juventus Fano)





ALLIEVI UOMINI ELIMINAZIONE – 19 LUGLIO

1° Diego Bracalente (Scap Trodica di Morrovalle)

2° Filippo Caimmi (Pedale Chiaravallese)

3° Alessio Beciani (Alma Juventus Fano)

4° Michele Cangiotti (Alma Juventus Fano)

5° Marco Fermanelli (Scap Trodica di Morrovalle)





ALLIEVE DONNE ELIMINAZIONE – 19 LUGLIO

1° Sara Gorini (Alma Juventus Fano)

2° Erika Viglianti (Team Di Federico)

3° Melissa Lauretti (Team Di Federico)

4° Letizia Medori (Team Di Federico)

5° Patrizia Parravano (Team Di Federico)





ALLIEVI UOMINI CORSA A PUNTI – 19 LUGLIO

1° Diego Bracalente (Scap Trodica di Morrovalle)

2° Samuele Gambini (Scap Trodica di Morrovalle)

3° Alessio Beciani (Alma Juventus Fano)

4° Francesco Cecchini (Alma Juventus Fano)

5° Marco Fermanelli (Scap Trodica di Morrovalle)





ALLIEVE DONNE CORSA A PUNTI – 19 LUGLIO

1° Patrizia Parravano (Team Di Federico)

2° Melissa Lauretti (Team Di Federico)

3° Letizia Medori (Team Di Federico)

4° Sara Gorini (Alma Juventus Fano)

5° Erika Viglianti (Team Di Federico)





ALLIEVI UOMINI OMNIUM FINALE – 19 LUGLIO

1° Diego Bracalente (Scap Trodica di Morrovalle) campione regionale FCI Marche

2° Alessio Beciani (Alma Juventus Fano)

3° Samuele Gambini (Scap Trodica di Morrovalle)

4° Marco Fermanelli (Scap Trodica di Morrovalle)

5° Michele Cangiotti (Alma Juventus Fano)





ALLIEVE DONNE OMNIUM FINALE – 19 LUGLIO

1° Patrizia Parravano (Team Di Federico)

2° Melissa Lauretti (Team Di Federico)

3° Letizia Medori (Team Di Federico)

4° Sara Gorini (Alma Juventus Fano)

5° Erika Viglianti (Team Di Federico)





© Riproduzione riservata