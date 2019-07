Unione Sportiva Acli Marche, camminata attraverso gli ''Itinerari ebraici ad Ascoli''

Lunedì 29 Luglio è in programma ad Ascoli Piceno una manifestazione organizzata dal comitato provinciale dell’U.S. Acli. Si tratta di una camminata culturale attraverso alcuni itinerari ebraici in città e fa il paio con quella, riuscitissima, che si è svolta nello scorso gennaio in occasione della “Giornata della memoria”.

L’iniziativa rientra nel progetto “Ricostruire le comunità” organizzato col sostegno della Chiesa Valdese, fondi 8 per mille. Nel corso della manifestazione, aperta a cittadini di ogni età e a cui è possibile partecipare gratuitamente, sarà possibile conoscere meglio, attraverso il supporto di guide specializzate, edifici, personaggi, vie, iscrizioni ed affreschi strettamente connessi con la presenza degli ebrei ad Ascoli. Il via sarà dato alle ore 21 in Piazza Arringo davanti alla cattedrale. La partecipazione è gratuita.

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o le pagine facebook “Unione Sportiva Acli Marche” e “Salute in cammino” o contattare il numero 349/5711408.





© Riproduzione riservata