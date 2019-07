Offida, il 27 Luglio torna Marche Jazz & Wine Festival

'Il borgo di Offida è pronto ad accogliere turisti, appassionati e intenditori della buona musica e del buono cibo. Le soluzioni enogastronomiche che intendiamo offrire sono state pensate per soddisfare tutte le esigenze, itineranti o seduti ai tavoli, ogni angolo del centro storico sarà animato da magiche note Jazz”, l’Assessore al Turismo, Cristina Capriotti, ricorda che il 27 luglio tornerà l’appuntamento, ormai consueto dell’estate offidana, con Marche Jazz & Wine Festival.



Dalle ore 19 saranno previste degustazioni di tipicità e di vini in Piazza del Popolo, con l’acquisto di ticket presso i due info point (Torrione e Piazza del Popolo) e ogni ristorante proporrà un proprio particolare menu. Il tutto sarà accompagnato dalle sonorità sincopate del jazz, grazie ai diversi concerti che si terranno per tutto il centro storico. Da Torrione/Piazza della Libertà all’ Enoteca regionale delle Marche, passando per il Corso Serpente Aureo, Piazza Forlini, Largo della Musica, Piazza del Popolo e Piazza Valorani.

I gruppi che si esibiranno sono: Anima Dixie; Rl Trio Jazz; Percorsi Obliqui; Svizzeri-Premici Quartet; Rito Jazz; Lamberto Di Piero Trio; Castelli-Fongaro Duo; B-Side Quintet.

Per l’occasione fino alle 23 saranno visitabili le strutture museali offidane.

“Prima di chiudere la serata - – conclude la Capriotti – tutti i musicisti si sposteranno in Piazza del Popolo per una coinvolgente jam session finale. A chi deciderà di farci visita auguro di trascorrere una piacevole serata e di sentire e provare lo stesso entusiasmo con cui noi l’abbiamo organizzata”.